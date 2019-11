ADVARER: Øst politidistrikt har publisert dette bildet på sine Facebook-sider, for å advare mot salg av narkotika på Snapchat. Foto: Øst Politidistrikt

Drev narkosalg på Snapchat – kontoer stengt etter tips fra politiet

14 kontoer som drev med salg av narkotika, ble forrige uke stengt av Snapchat etter at politiets nettpatrulje tok kontakt.

Det var nettpatruljen til Øst politidistrikt som varslet Snapchat om at det foregikk ulovlig narkotikasalg rettet mot ungdom i Follo, gjennom kontoer på deres plattform.

Kontoene har til felles at de bruker emojis til å signalisere hvilke typer narkotika de selger.

– Sjokoladeplate går mye igjen, det er vanlig for hasj. Løvblad pleier å være marihuana, mens sukkertøy og pilleform kan være MDMA eller Ecstacy, sier politioverbetjent og faglig leder Jostein Dammyr i nettpatruljen.

En støpsel-emoji viser kundene at narkoselgerne er klare til å levere. Typiske kontonavn kan være varianter av «plantasjen» eller «godtebutikken», sier Dammyr.

Det var NRK som først omtalte saken.

Senker terskelen for å kjøpe

Dammyr sier han har inntrykk av at salg av narkotika gjennom sosiale medier er en økende trend.

– I stedet for å stå på et gatehjørne og vente på at noen kommer opp til dem for å kjøpe, fungerer det som en slags nettbutikk. Kjøpere kan ta kontakt med Snapchat-brukeren og avtaler et møtested.

Politiet er bekymret for at denne typen narkotikasalg gjør stoffene mer tilgjengelige for ungdom, i tillegg til at det senker terskelen for å kjøpe.

– Når det skjer gjennom sosiale medier som Snapchat, som de bruker hele tiden, er det så lett at de kan la seg friste til å prøve. Før måtte man kanskje gå langs Akerselva, men nå kan man lett finne en lokal selger som kan levere, sier Dammyr.

Vil ikke straffeforfølges

Politiet har imidlertid besluttet å ikke etterforske brukerne bak kontoene nærmere.

– Vi anså dem som ganske amatørmessige, og da går det litt ressurser på å jakte på dem. Det er ikke de store aktørene som driver disse kontoene.

– Er det ikke en risiko for at det blir opprettet nye grupper?

– Det er selvfølgelig en risiko når vi ikke strafferettslig går etter bakmennene. Det er fullt mulig at de oppretter nye, men fordi vi har lagt ned kontoene mister de kundegrunnlaget og må bygge seg opp fra bunnen av, sier Dammyr og legger til:

– I tillegg blir de nok forhåpentligvis skremt av at politiet er på saken og legger ned kontoene, slik at de kvier seg for å opprette nye.

