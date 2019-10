NEKTER SKYLD: Eks-advokat Amir Mirmotahari (42) er tiltalt for forbund om kidnapping av et voldtektsoffer og for drapsplaner mot en torpedo. Foto: Tore Kristiansen

Aktor om tiltalt eks-advokat: Kynisk, beregnende og uten empati

Tiltalte Amir Mirmotaharis forklaring fikk stempelet «oppkonstruert» av påtalemyndigheten. Deretter ble den tidligere advokaten beskrevet som empatiløs overfor voldtektsofferet han spurte en torpedo om å kidnappe.

Amir Mirmotahari (42) hadde tirsdag et angivelig migreneanfall, og satt derfor skjermet til i tolkebuen bakerst i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Gjennom hodetelefonene kunne den tidligere advokaten høre hvordan statsadvokat Asbjørg Lykkjen – aktor i saken – gikk til angrep på troverdigheten hans.

Statsadvokaten viste til at Mirmotahari gjennom tre år har nektet å stille i avhør – før hun filleristet forklaringen han har avgitt i retten.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen fra Oslo statsadvokatembeter er hovedaktor i rettssaken mot Amir Mirmotahari. Foto: Frode Hansen

– Vi har hørt at tiltalte ikke har mulighet til å avgi en forklaring før han vet alt politiet sitter med. Det kan ikke tiltalte bli hørt på. Han må kunne forklare seg om han har inngått et forbund om kidnapping og et forbund om drap uten å ha tilgang til kalenderen på PC-en sin, sa Lykkjen i starten av sin prosedyre i Oslo tingrett.

Tiltalen mot Amir Mirmotahari Forbund om kidnapping

Amir Mirmotahari skal i mai 2015 ha inngått en avtale med en nå domfelt rumensk voldtektsmann, som var hans daværende klient, om å bortføre og dope ned offeret i den aktuelle voldtektssaken.

Forsøk på inngåelse av forbund om kidnapping

Amir Mirmotahari skal i mai 2015 ha forsøkt å inngå en avtale med torpedoen Raein Rueintan om å kidnappe det aktuelle voldtektsofferet mot et vederlag på 20.000 kroner. Han lyktes ikke idet torpedoen ikke ville gjennomføre oppdraget.

Forbund om drap

Amir Mirmotahari skal høsten 2015 ha inngått en avtale med en mann om at vedkommende skulle reise til Iran for å ta livet av torpedoen Raein Rueintan mot et vederlag på 200.000 kroner.

Flere alvorlige tiltaleposter

I tillegg er Amir Mirmotahari tiltalt for vitnepåvirkning, motarbeidelse av rettsvesenet, trusler mot aktør i rettsvesenet, brudd på rettslig kontaktforbud, brudd på taushetsplikten, gitt uriktige opplysninger til retten, grov utroskap, brudd på bokføringsloven og MVA-bedrageri.

Avslørt av VG

Rettssaken mot den tidligere advokaten, som har pågått siden starten av september, nærmer seg slutten.

Aktoratets prosedyre går over to dager, og påstanden om straff vil først bli nedlagt på onsdag. Onsdag skal også forsvarerteamet til Mirmotahari etter planen starte på sin prosedyre.

Eks-advokaten er tiltalt for en rekke forhold (se faktaboks over). De alvorligste postene i tiltalen er drapsforbund (planer om drap) og forbund om kidnapping av et voldtektsoffer.

Den tiltalte 42-åringen nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepostene: drapsforbund og forbund om kidnapping.

– Gjennomgående er det ingen av tiltalepostene som omhandler hendelser hvor det er krummet hår over noens hode, og vi beveger oss langt unna situasjoner der noen voldshandlinger faktisk blir gjennomført, sa hans forsvarer Anders Brosveet til VG da saken startet i september.

les også Møtte nøkkelvitne på gaten – tiltalt for vitnepåvirkning

– AVTALE OM DRAP: Aktor mener Amir Mirmotahari først ville at straffedømte Raein Rueintan skulle kidnappe et voldtektsoffer. Senere skal den tidligere advokaten ha inngått en avtale om å drepe torpedoen. Foto: Privat

Straffesaken mot 42-åringen startet etter at VG i 2016 avslørte at han spurte en torpedo – straffedømte Raein Rueintan (39) som nå bor i Iran – om han kunne kidnappe og dope ned et voldtektsoffer i forkant av en rettssak.

Målet var at saken ble henlagt og at eks-advokatens daværende klient gikk fri, ifølge torpedo-samtalen som det finnes lydopptak av.

– Det er ikke bare en uetisk samtale, slik Mirmotahari anfører, det er en samtale om straffbare forhold, sa Lykkjen i retten.

Hør hele samtalen mellom eks-advokaten og torpedoen her:

Dagen etter VG-avsløringen – 16. juni 2016 – la Mirmotahari ned sin advokatvirksomhet. Samme dag ble han pågrepet – og avga det som skulle bli hans eneste avhør til politiet.

Nektet avhør, leverte forsvarsskrift

Etter dette har han nektet å stille til avhør, tross gjentatte henvendelser fra etterforskerne.

Mirmotahari har hevdet at han ikke hadde mulighet til å gi en utfyllende forklaring i saken uten tilgang til blant annet PC-en og kalenderen sin, ifølge statsadvokat Lykkjen.

Et par uker før rettssaken i Oslo tingrett startet opp i september, leverte den tidligere advokaten et forsvarsskrift på flere titalls sider hvor han gikk detaljert til verks.

les også Advokat-avsløringen: Politiet fryktet bevis skulle gå tapt – fengselet lot ham snakke fritt på radio

Under sin såkalte frie rettslige forklaring i starten av september brukte Mirmotahari forsvarsskriftet som manus.

Den tiltalte 42-åringen minnet om en advokat da han sto i vitneboksen og forklarte seg mens han ba rettens medlemmer om å slå opp på ulike sidetall i det omfattende dokumentutdraget i saken.

– Denne skriftlige forklaringen kommer etter at han har gjennomgått alt i etterforskningsmaterialet til politiet. Mirmotahari kjenner til absolutt alt før han forklarer seg, sa Lykkjen.

I prosedyren pekte hun på at 42-åringens forklaring fremstår som «tilpasset» og «oppkonstruert» på flere punkter.

– Når tiltalte har møtt på konfrontasjoner her i retten, så justerer han forklaringen sin. Det er verdt å ha med seg når retten vurderer hans troverdighet, sa Lykkjen.

Se VGTVs dokumentar «Advokaten og torpedoen» fra 2015:

– Kynisk og beregnende

Aktor mener den tidligere advokaten i retten har forsøkt å fremstille seg selv som et offer – og ba retten merke seg hvem det egentlige offeret i saken er.

– Det eneste offeret i denne saken er NN (voldtektsofferet), som ble voldtatt av to personer. Hun som skulle forklare seg i retten. Hun er offeret. Mirmotahari er kynisk og beregnende. Han er uten empati overfor henne, sa Lykkjen.

Bakgrunn: Advokaten og torpedoen

Aktor mener det er skjerpende at 42-åringen var advokat da forbundet om kidnapping skal ha blitt inngått.

– Han var en profesjonell aktør. Han var oppnevnt av det offentlige for å forsvare en voldtektstiltalt i en straffesak. I denne anledningen tilbød han en tung kriminell penger for å gjennomføre dette. Hvis dette ikke er skjerpende omstendigheter, så når vi aldri dit, sa Lykkjen.

BESLAG: Her slår politiet til mot boligen til Amir Mirmotahari i Bærum. Også advokatkontoret hans i Oslo ble ransaket. I en kjellerbod skal etterforskerne ha funnet en PC med lydopptak av viktige samtaler. Foto: Klaudia Lech

Aktor: Inngikk avtale om å drepe torpedo

Opptaket av torpedo-samtalen ble i 2015 brukt til å presse Mirmotahari for penger. VG har avslørt hvilke personer som sto bak utpressingen. Flere hundretusener av kroner ble betalt til utpresserne.

Les om VGs jakt på utpresserne her!

Høsten 2015 skal også torpedoen Raein Rueintan, som på et tidspunkt dette året ble uttransportert til Iran, ha krevd penger og begynte å true Mirmotahari.

I retten er det lagt frem flere e-poster og meldinger med truende innhold fra torpedoen, som fremstår som svært pågående.

FORSVARERTEAM: Advokatene Anders Brosveet, Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen fra Advokatfirmaet Elden. De skal etter planen starte på sin prosedyre onsdag. Foto: Frode Hansen

Påtalemyndigheten mener Mirmotahari en gang i løpet av denne høsten inngikk en avtale med en iransk mann i 30-årene, som har bodd i Norge i flere år, om å ta livet av torpedoen mot et vederlag på 200.000 kroner.

– Tre uavhengige vitner har forklart seg om dette. De har slett ikke misforstått eller løyet i retten. Det er Mirmotahari som ikke forklarer seg sant, sa Lykkjen i prosedyren.

De tre vitnene er den iranske mannen i 30-årene, en kvinne Mirmotahari skal ha truffet på et datingnettsted og hans tidligere ektefelle, Racha Maktabi.

les også Advokat-avsløringen: Utnyttet telefonsvikt i fengsel – ringte medsiktet

– Maktabi har ene og alene sin informasjon fra Mirmotahari selv. Hun fikk høre om drapsplanene under en frokost på et hotell i Bergen i oktober i 2015. Da skal Mirmotahari ha sagt «problemet med Raein Rueintan skal løses ved at han skal tas», sa Lykkjen

Den tidligere ektefellen har forklart i retten at hun oppfattet det som om den iranske mannen i 30-årene var koblet på for å ta livet av torpedoen.

– Hun forklarte: «Han skulle reise til Iran for å ta livet av Raein Rueintan», sa Lykkjen.

Fant minnepinne i safe

Politiet etterforsket saken mot Mirmotahari i et drøyt halvår før de ble klar over det påståtte drapsforbundet.

I desember 2016 gikk politiet til aksjon mot en tidligere ansatt ved Mirmotaharis advokatkontor. I safen hjemme hos vedkommende lå det en minnepenn med lydopptak av samtaler mellom Mirmotahari og den iranske mannen i 30-årene.

Påtalemyndigheten mener innholdet i disse opptakene bygger opp under påstanden om at det er inngått en avtale.

I tillegg skal en annen ansatt ved advokatkontoret ha betalt penger – i kontanter – til den iranske mannen i 30-årene.

les også Siktet Oslo-advokat flyttet til nytt fengsel

– Det er helt på det rene at her er det inngått et forbund om drap, sa Lykkjen i retten.

Det er ventet at forsvarerteamet til Mirmotahari, med advokat Anders Brosveet i spissen, i prosedyren kommer til å argumentere med at det ikke er inngått noen avtale – hverken om kidnapping eller drap.

– Brosveet anfører det nærmest som om man må ha en skriftlig kontraktinngåelse for å inngå et forbund, slik er det selvfølgelig ikke. Det finnes flere dommer fra Høyesterett om dette, sa Lykkjen og viste til ulike uttalelser i dommer fra landets øverste rettsinstans.

