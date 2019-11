MENNESKEVERD: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad viser til deler av miljøbevegelsen i Europa, og til dels MDG, som han mener har et bekymringsfullt syn på mennesket hvor mennesket blir sidestilt med dyr og naturen. Foto: Frode Hansen, VG

Ropstad mot miljøbevegelsen: – Det kristne menneskesynet er under angrep

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad går hardt ut mot miljøbevegelsen, som ifølge ham likestiller mennesker med dyr og avviser at mennesker har en egen verdi. – Har du hørt noe sånt vrøvl, sier Bastholm (MDG)

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad møtte onsdag morgen Une Bastholm (MDG) i Politisk kvarter på NRK etter at han holdt tale for landsstyret fredag, der han sier at det kristne menneskesynet er under angrep. Partilederen trekker frem høyreekstremisme, presset om å ta religion ut fra samfunnet og miljøbevegelsen:

– Den grønne bevegelsen har bidratt med enormt mye bra, men deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer også med et farlig tankegods med på kjøpet: En total avvisning av tanken om at mennesket er skapt med iboende egenverdi, sa Ropstad i talen til landsstyret.

– Vrøvl

– Har du hørt noe sånt vrøvl? Sier nasjonal talsperson i MDG og stortingsrepresentant Une Bastholm til Politisk kvarter.

Hun reagerer kraftig på det som blir sagt, og sier hun aldri har møtt miljøvernere som ikke mener at menneskevernet skal stå sterkt.

– Det her er temmelig hårreisende, uredelig og en splittende retorikk som vi ikke har sett fra KrF på veldig lenge. Man kan jo ikke bare konstruere en fiende bare for å komme med et poeng. Den grønne bevegelsen i Europa har jo knust de kreftene som mener at mennesker ikke har høy verdi.

KrF-lederen sier at han har lest flere eksempler fra Europa hvor miljøvernere likestiller mennesker og dyr, og at unge kan la seg inspirere av denne filosofien. Han viser også til kronikken «Imot menneskeverdet», skrevet av Teodor Bruu, ungdomsleder i MDG i Klassekampen, men Bastholm avviser at Bruu mener at mennesket er mindre verdt enn dyr.

– Det at MDG ønsker å gi dyr egenverdi betyr jo ikke at vi er mindre opptatt av menneskeverdet og menneskerettigheter. Vi er den bevegelsen i Europa som har stått sterkest på for menneskerettighetene, sier Bastholm.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Ropstad, men foreløpig uten hell.

Twitter koker over av reaksjoner etter Ropstad sin opptreden i Politisk Kvarter på NRK i dag tidlig, og emneknaggen #Polkvart trender for øyeblikket i Norge.

Publisert: 13.11.19 kl. 11:37







