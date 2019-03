PÅ HVER SIN SIDE: De første syv kvinnene på bildet, reagerer på at alle mennene i valgkomiteen valgte en mann. De neste 18 kvinnene viser støtte til Fylkesnes. Bilde 1 fra venstre: Fra venstre: Synnøve Kronen Snyen (SU), Camilla Eidsvold (Viken), Hanne Lyssand (Oslo), Line Karlsvik (Møre og Romsdal), Marianne Borgen (Oslo), Sunniva Holmås Eidsvoll (valgkomiteen og Oslo), Hilde Mari Bjørke (Innlandet) Bilde 2 første rad: Karin Wiik (Innlandet), Marit Susanne Utsi (Finnmark), Ingunn Halvari (Finnmark), Mali Steiro Tronsmoen (valgkomiteen og Agder), Åshild Pedersen ( kvinnepolitisk leder, Nordland), Vibeke Johnsen, (Vestland), Astrid Kjelsnes (Trøndelag), Gina Barstad, Vestland. Bilde 2 andre rad: Rakel Trondal ( Trøndelag), Jenny Nordaune (Trøndelag), Rannveig Kjelsnes (Innlandet), Ellen Samuelsen (Trøndelag), Siv Furunes (Trøndelag), Katrine Boel Gregussen, (Troms), Marie Hella Lindberg (Troms), Aase Refsnes, (Nordland), Ingrid Fiskaa (Rogaland), Åsa Kjølberg Moen (Trøndelag). Foto: Martha Holmes

Åpen kvinnekamp på SV-landsmøtet

GARDERMOEN (VG) Det foregår en heftig kamp mellom kvinner før valgene på SV-landsmøtet.

En rekke SV-kvinner reagerte kraftig på hva som skjedde i valgkomiteen på SVs landsmøte i ettermiddag. Torgeir Knag Fylkesnes fikk fire stemmer, Kaski tre.

Det viser seg at de tre mennene i valgkomiteen støttet Fylkesnes, i tillegg til én kvinne. Det skapte rabalder. Syv kvinner tok kontakt med VG for å kritisere dette.

Men straks det ble kjent, tok en annen gruppe som som samlet 18 andre kvinner raskt kontakt med VG, for å tale de andre kvinnene midt imot.

– Skuffende

De syv første var Sunniva Eidsvoll (Oslo SV), SU-nestleder Synnøve Kronen Snyen, Camilla Eidsvold i (Viken SV), Hanne Lyssand (Oslo SV), Line Karlsvik (Møre og Romsdal SV) ordfører Marianne Borgen i Oslo og Hilde Mari Bjørke (Innlandet SV) - som samlet går ut mot innstillingen.

– Alle mennene støtter Torgeir. Det er skuffende, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, satt selv satt i valgkomiteen.

– Vi ser en trend i samfunnet om at det er menn i maktposisjoner som støtter menn. Den går igjen her. SV har i årevis snakket om at vi skal løfte frem unge dyktige damer, og så gjør vi likevel ikke det, sier Hilde Mari Bjørke.

– Hvis ikke vi evner å løfte frem flinke kvinner som et feministisk parti, hvor skal vi forvente at det kommer fra da? spør hun.

Camilla Eidsvoll (Viken SV), sier hun mener man kaller det feminisme når det er pent å bruke ordet, men samtidig kaller det feminisme når man gjør det motsatte.

– Det er ikke sånn at vi går inn for henne fordi hun er kvinne, men det er et pluss, fordi vi mangler en kvinne i ledelsen. Det er faktisk relevant for et feministisk parti, sier Karlsvik i Møre og Romsdal.

SU-nestleder Snyen mener Kari Elisabeth Kaski er et knakende godt forbilde for unge jenter i organisasjonen.

– Kari Elisabeth har vært en partisekretær og en stortingsrepresentant som har vært SVs tydeligste feministiske stemme i et år med abortkamp og metoo-opprør. Vi trenger hennes stemme inn i ledelsen.

Kvinnene mener det ikke er sånn at det bare er Torgeir som kan næringspolitikk, og ikke Kaski, selv om han har frontet seg på næring.

– Kari Elisabeth som er så tydelig på miljøsaken - hvis du skal få til en grønn omstilling av arbeidslivet i Norge, så er næringspolitikken knytta til det, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen.

– Det å ha to kvinnelige dyktige nestledere, i tillegg til en mannlig partisekretær, vil være en god balanse i ledelsen, sier hun videre.

– Ikke en kvinnekamp

Da dette opprøret ble kjent, samlet en annen kvinnegruppe seg til motopprør - og fikk med seg 18 kvinner som støtter Fylkesnes. De kontaktet VG.

En av dem var, Vikbeke Johnsen, kvinnepolitisk leder og delegasjonsleder for Vestland-delegasjonen på landsmøtet.

– Jeg støtter Torgeir fordi han er en strålende representant fra distriktene og at han vil breie ut toppen i partiet. Feministperspektiet er godt ivaretatt av Kirsti Bergstø og Sheida Sangtarash, som er foreslått inn i ledelsen. Vi har to gode nestlederkandidater og dette er ikke en kvinnekamp, sier Johnsen, som også har sittet i landsstyret i siste periode.

– Usynliggjør kvinner

VG ble også raskt kontaktet av Mali Steiro Tronsmoen i Agder SV. Hun sitter i valgkomiteen – og stemte på Fylkesnes – og reagerer kraftig på utspillet fra de sju kvinnene.

– Kaskis støttespillere usynliggjør kvinnene i dette partiet på feminismens alter, sier hun.

– Jeg føler meg som kvinne usynliggjort når de sier det, rett og slett. De usynliggjør meg i valgkomitéen, som stemte på Torgeir, og jeg er lei av det.

Hun mener også at de har usynliggjort kvinner tidligere, ved å si at det hadde blitt tre menn og én kvinne i ledelsen om Fylkesnes blir valgt. Dette fordi det er en kvinne som er innstilt til AU-utvalget.

– Det er fem mennesker i ledelsen, sier hun.

Hun understreker at det er mange kvinner som støtter Fylkesnes, ikke bare menn. Og samler selv sammen en gjeng på 18 kvinner som støtter Fylkesnes, for å svare på utspillet fra de sju kvinnene som vil ha Kaski.

– Bør ha to kvinnelige nestledere

Sunniva Eidsvoll i Oslo SV, som er en av de sju kvinnene som er skuffet over innstillingen, svarer dette på kritikken fra Tronsmoen:

– Først og fremst er jeg skuffet over at alle mennene i komiteen gikk til Torgeir, ikke at Mali velger å gjøre det, sier hun.

– Det oppfatter flere som et tydelig signal, og at det er påfallende, selv om det er selvfølgelig mange argumenter for og mot begge kandidatene.

Hun understreker også at det ikke er noen som har utfordret Sheida til AU-utvalget, og at det er forskjell på det og nestledervalget.

– Dette handler om følgende: Når partisekretær og partileder er menn, bør vi ha to kvinnelige nestledere.

Valgkomitéleder: Feministperspektivet ivaretatt

– Valgkomiteen har ikke mottatt innspill der kjønnsdiskriminering er vektlagt. Jeg mener det feministiske perspektivet er godt ivaretatt i ledelsen vi har innstilt. Nestleder Kirsti Bergstø er Norges fremste feminist. I tillegg har vi innstil Sheida Sangtarash som ny i arbeidsutvalget, altså inn som en av fem i toppledelsen i forbundet, sier valgkomitéleder og avtroppende nestleder Snorre Valen.

– Er det en eller annen mekanisme som gjør at mennene har støttet Fylkesnes?

– Det er nok slike mekanismer i et samfunn dominert av menn. Det er derfor vi er et feministisk parti. Jeg støtter ikke Torgeir fordi jeg er mann, sier han og legger til:

– Skulle Torgeir bli valgt, tror jeg de fleste at han vil bli junioren som nestleder med Kirsti Bergstø som senioren.

