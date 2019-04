PÅ VEI INN I LEILIGHETEN: Politiet iført skuddsikre vester og hjelmer i Suhms gate på Majorstuen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Billettkontrollør angrepet - mistenkt har barrikadert seg

En mann har barrikadert seg i en leilighet i Oslo og kaster glass og kniver ut på gaten. Tidligere på kvelden har han bitt og slått en billettkontrollør med krokjern.

Politiet har rykket til Suhms gate på Oslos vestkant etter at en billettkontrollør ble angrepet og skadet på trikken. Mannen har løpt fra stedet og barrikadert seg i en leilighet. Det skriver politiet i Oslo på Twitter.

- Vi fikk melding 1930 om en mann som nektet å betale for seg på trikken. Han havnet i et basketak med kontrolløren, slo ham med et krokjern og bet. Han stakk av, men han er sporet opp i en leilighet i Suhms gate.

– Vi har isolert leiligheten, men gaten er stengt fordi han kaster glass og kniver ut av leiligheten, sier Gjermund Stokkli ved operasjonssentralen til VG.

Mannen er tidligere kjent av politiet, og Stokkli sier politiet forhandler med mannen like før klokken 2130 mandag.

Like før klokken er politiet på vei inn i leiligheten, den mistenkte mannen har uttalt at han har våpen. Politiet nærmer seg leiligheten iført skuddsikre vester og hjelmer.

POLITIAKSJON: Politiet på plass ved Suhms gate på Majorstuen i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Publisert: 08.04.19 kl. 21:33 Oppdatert: 08.04.19 kl. 22:02