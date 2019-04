ÅPNING: Det nye LHL-sykehuset på Jessheim ble åpnet i juni 2018. Mindre enn to år senere har de hatt to store bemanningsreduksjoner grunnet økonomiske problemer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Mellom 50 og 100 ansatte må gå fra nytt sykehus etter millionunderskudd

Under ett år etter siste nedbemanning fikk mellom 50 og 100 ansatte ved LHL-sykehuset på Gardermoen et brev om oppsigelse torsdag. – Alt som kunne gå galt, har gått galt, sier hovedvernombud Einar Cyvin.

«LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Vedtatt budsjett for 2019 viser et driftsunderskudd på 30 millioner kroner. Etter to måneders drift i 2019 viser regnskapet per februar en vesentlig svikt i forutsetningene lagt til grunn for aktiviteten i sykehuset. Prognose for 2019 uten gjennomførte tiltak er et driftsunderskudd på 150 millioner kroner(...)».

Slik lyder åpningen av oppsigelsesbrevet én av de ansatte ved sykehuset mottok torsdag. VG har sett brevet, hvor det videre står skrevet at strakstiltak ble vedtatt 11. mars, og at de innebærer en bemanningsreduksjon på 50 til 100 årsverk.

Hovedvernombud i LHL og sykepleier, Einar Cyvin, bekrefter tallene overfor VG.

– Oppsigelsene kom brått og rammer hele organisasjonen. Vi visste at de første årene kom til å bli kjempetøffe og vi har budsjettert med underskudd, men så ble det så mye høyere enn forventet, sier Cyvin til VG:

– Alt som kunne gå galt har gått galt, legger han til.

MANGE FÅR OPPSIGELSESBREV: Hovedvernombud og sykepleier i LHL, Einar Cyvin, forteller at oppsigelsene rammer hele organisasjonen. Foto: LHL - pressefoto

LHL-sykehuset Gardermoen Samler tilbudene fra LHL-klinikkene på Feiring og Glittre – innen behandling av hjerte og lunge, samt rehabilitering.

Tilbyr også søvnutredning, nye medisinske og kirurgiske tjenester, som ortopedi og fedmekirurgi.

Klinikkene flyttet inn i mars og april 2018.

Kan behandle 25 000 pasienter i året.

Det er i dag, før endelig oversikt over nedbemanning, 360 ansatte fordelt på 300 årsverk knyttet til driften av LHL-sykehuset.

Sykehuset består av fire bygg. Kilde: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Vis mer vg-expand-down

Frustrasjon blant de ansatte

LHL-sykehuset på Gardermoen ble åpnet i juni 2018, og hadde allerede i slutten av juni i fjor en stor bemanningsreduksjon. 36 ansatte fikk da oppsigelsesbrev, opplyser kommunikasjonsjef Martin Steen i LHL til VG.

– Det er naturlig nok frustrasjon blant de ansatte nå. Mange her har et brennende hjerte for det de jobber med, og hvis man blir sagt opp, eller ser gode kolleger bli sagt opp er det klart det er frustrerende, forteller han.

Steen understreker at det eksakte tallet på hvor mange som blir sagt opp foreløpig ikke foreligger, men påpeker at flere også har fått tilbud om å bytte stilling, eller har sagt opp selv.

FOR FÅ PASIENTER: Kommunikasjonsjef i LHL, Martin Steen, forteller at sykehuset på Gardermoen har hatt langt færre pasienter enn forventet. Foto: Anders Bergersen / LHL

Trekker for få pasienter

Årsaken til det enorme underskuddet er at det nye sykehuset ikke har klart å trekke til seg like mange pasienter som forventet, samt at avdelingen for hjertekirurgi ble overtatt av Helse Sør-Øst i 2018, forklarer Steen.

– Vi har siden åpningen i fjor behandlet cirka 15.000 pasienter, men har kapasitet til nesten det dobbelte, sier han.

– Dere har rundt 300 ansatte som jobber direkte med helsefaglig arbeid, og hvis rundt 70 blir sagt opp vil det si at en nesten tredjedel av disse blir borte. Er dere redde for at dette skal gå ut over pasientsikkerheten og behandlingen?

– Vi er veldig oppmerksom på det, men når det er færre pasienter er vi også nødt til å redusere bemanningen for å kunne drive videre. Det er likevel alltid en risiko ved nedbemanning, sier han.

Publisert: 12.04.19 kl. 12:57