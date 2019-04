FARESONEN: Det er enda ikke lett å vite hvilket vær det blir i påskehelgen, men det ser ut som at et lavtrykk er på vei. Bildet er tatt i fjor på Hardangervidda. Foto: Jørgen Braastad

Meteorolog: – Påsken blir neppe like fin som i fjor

Skituren kan henge i en tynn tråd når påsken er så sen som i år, men skal vi tro meteorologene ser det ut til at det blir gode muligheter i løypene i høyden. Det er også ventet at solen vil titte frem flere steder.

Fjorårets påske var kald og fin i Sør-Norge, men med en del snø i Nord-Norge. Det var til og med så kaldt at det ble satt nye kulderekorder for april. Slik blir det ikke nødvendigvis i år ifølge StormGeos langtidsprognoser.

– Påsken blir neppe like fin som i fjor, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen ved StormGeo.

Han forteller at et høytrykk de kommende dagene vil gi fint vær de fleste steder i landet, men at det trolig vil bli et fall i temperaturene når dette utover uken forflytter seg vestover.

– Dette skaper en nordlig vind som er nokså kjølig og gjør at temperaturene blir noe lavere enn normalt, forteller han.

Det blir med andre ord en kald inngang på påsken de aller fleste steder. I Nord- og Midt-Norge vil det kunne bli mer skyer og noen spredte snøbyger, mens det i Sør-Norge ser ut til at det holder seg ganske fint.

– Palmehelgen ser veldig lovende ut for Sør- og Midt-Norge, men det blir nok ikke så «gale» i nord heller. Vi kunne risikert mildvær med regn, men det ser ut til at vi slipper det. Det er nok Sør-Norge som ligger an til å få det fineste været, sier Frode Hassel, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen til VG.

Han setter strek for sine spådommer om påskeværet ved palmehelgen, som han mener ser lovende ut.

Påskehelgen er i faresonen

Håvik Korneliussen i StormGeo letter imidlertid på sløret hva gjelder de foreløpige prognosene utover i påskeuken, og sier til VG at det ser mer usikkert ut etter palmehelgen. Da kan et lavtrykk treffe Norge igjen.

Påskehelgen er dermed i fare, og blir potensielt ikke like fin som palmehelgen. Det er imidlertid fortsatt usikkert hva dette innebærer.

– Vi vet for eksempel ikke noe om det kan bli kraftig vind noe sted, store nedbørsmengder eller fine dager inni mellom, fortelle han.

Det er dermed ikke grunn til påskevær-fortvilelse riktig ennå.

– Det kan ikke utelukkes at høytrykket trekker inn over Skandinavia i stedet for å gå vestover. I så fall kan det potensielt gi fint vær i store deler av landet i påsken, sier Korneliussen.

Han poengterer at prognosene foreløpig er usikre, og at det er 50/50-sjanse for både det ene og det andre, men at han heller mot at det er lavtrykk som vil komme til å dominere.

SKIFØRE: Er planen å ta skiene fatt i påsken, anbefaler meteorologene å trekke opp i høyden. Foto: Stella Bugge

Gode sjanser for blå-føre

I år er påsken sen, og det har konsekvenser for været. Det vil si at temperaturene kan bli høyere og solen sterkere.

Begge meteorologene er imidlertid enige om at det er lite sannsynlig at snøen i høyden vil forsvinne til påske, og at det er god muligheter for en skitur på fjellet. Der vil det holde seg forholdsvis kaldt.

– Det ser ut til at det at det kan smøres med blått i palmehelgen, sier Hassel.

I Sør-Norge og Midt-Norge er det ventet at temperaturene vil holde seg på plussiden på dagtid, mens de kan falle under null om natten. I nord ser det ut til at det blir forholdsvis kjølig både dag og natt, ifølge Meteorologisk institutts prognoser til og med palmehelgen.

