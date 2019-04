STATSRÅDSSKIFTER FORSINKER: – I 2017 var det Amundsen som svarte meg i Stortinget, og nå i mars var det Wara. Det kan være at ting går tregt fordi de må begynne fra start igjen og igjen, sier Jan Bøhler (Ap) om det han mener er saktegang i nye lovforslag fra regjeringen. Foto: Hallgeir Vågenes

Overgrepstipsene: Mener statsrådsskiftene forsinker etterforskning

De mange skiftene av justisministre forsinker bekjempelsen av kriminalitet, mener Jan Bøhler (Ap).

– Jeg er ganske frustrert over at så mange saker blir liggende i justisdepartementet, sier Jan Bøhler (Ap), medlem av justiskomiteen i Stortinget.

7. mars i år spurte han daværende justisminister Tor Mikkel Wara spørsmål i spørretimen om hvorfor Norge ikke har utarbeidet et forslag om krav til lagring av IP-adresser.

Kripos sa torsdag at manglende krav om dette fører til at hundretalls av overgrepstips ikke blir løst.

Daværende justisminister Waras svar var regjeringen har et ønske om å utrede det.

«Det skal vi selvfølgelig gjøre, og vi prøver å gjøre det så raskt vi kan», sa Wara.

– Må begynne fra start igjen og igjen

Bøhler forstår ikke hvorfor regjeringen må bruke mye tid på dette.

– Det eneste jeg kan se som problem er at de har hatt mange justisministre. I 2017 var det Amundsen som svarte meg i Stortinget, og nå i mars var det Wara. Det kan være at ting går tregt fordi de må begynne fra start igjen og igjen.

Bøhler mener de mange statsrådsskiftene har ført til at denne og andre saker tar lengre tid enn nødvendig.

– Det er lett å skylde på at man må ha en utredning. Men til syvende og sist er det en politisk avgjørelse som må tas, og det blir vanskeligere når det er stadig nye justisministre.

– Forsinker prosessene

En lov om lagring av informasjon av IP-adresser er viktig for bekjempelse av all kriminalitet på nett, mener Bøhler.

– Jeg har ventet på endring av lovgivning på andre områder også, blant annet på bekjempelse av gjengkriminalitet og inndraging av kriminelle penger. Det er ikke tvil om at det forsinker prosessene at så mange justisminister har sett på disse sakene de to siste årene, sier Bøhler.

– Forsvarsløse mot cyberkrim

– Politiet må ha redskaper for å finne spor på nettet. Det er uforsvarlig, og det gjelder ikke bare overgrepssaker. Det handler om all kriminalitet som skal etterforskes på nett: svindelsaker, terroretterforskning, eller organiserte kriminelle nettverk. Vi er ganske forsvarsløse mot kriminalitet på nett hvis vi ikke får dette på plass, mener Bøhler, og fortsetter:

– Det er et bredt politisk flertall for å lage en nasjonal lovgivning rundt dette, og det har vært et ferdig lovforslag i lang tid.

Publisert: 11.04.19 kl. 23:13