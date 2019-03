MAYDAY: Cruiseskipet «Viking Sky» sendte ut et mayday-signal da motorene plutselig sluttet å fungere ved Haustadvika ved 14-lørdag. Foto: Odd Roar Lange / NTB scanpix

Ekspert om «Viking Sky»-konklusjon: – Hvis dette er grunnen ville vi hatt langt flere slike hendelser

Sjøfartsdirektoratet opplyste onsdag om at årsaken til at cruiseskipet «Viking Sky» fikk motorstopp i Haugstadvika lørdag var lavt oljetrykk. – De har konkludert for fort, mener ekspert.

Nå nettopp







«Viking Sky» var lørdag på vei fra Tromsø til Stavanger , men endte ved Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal .

Fire av fire motorer streiket og skipet sendte ut mayday-signal før det var nær ved å gå på grunn med 1373 personer om bord.

Nivået av smøreolje på tankene var innenfor fastsatte grenser, men relativt lavt da fartøyet gikk ut på Haustadvika – hvor det var sterk vind og høye bølger.

Tankene var utstyrt med nivåalarm, men disse hadde ikke blitt utløst da fartøyet gikk ut på vika.

Det opplyste Sjøfartsdirektoratet under en pressekonferanse i Haugesund onsdag.

Bakgrunn: Slik var det dramatiske døgnet for Viking Sky

Ekspert: – De har konkludert for fort

Skipsfartsekspert Emil Aall Dahle, som blant annet har deltatt i utredningene av Alexander L. Kielland-ulykken i 1980 og Concern-ulykken i 1985, mener Sjøfartsdirektoratet har konkludert for fort i saken om «Viking Sky»-ulykken.

Søndag uttalte han til VG at han mener ulykken trolig var et resultat av at det er kommet luft inn i sjøvannskjølesystemet, som har ført til at motoren har blitt overopphetet.

les også Professor om Viking Sky-seilas: – Skandaløst

Større skip har ofte to kjølevannsinntak: Ett som ligger høyt for bruk i havn og ett lavt til bruk i sjøen. Inntaket må kobles om manuelt når skipet forlater havnen, og Dahle står på at det er mer sannsynlig at dette har blitt glemt enn at tung sjø har ført til at smøreoljepumpene har mistet tilførselen – slik Sjøfartsdirektoratet konkluderte med onsdag.

Dahle har mange år bak seg på sjøen som sjøkaptein, og har opplevd uvær og tung rulling mange ganger, uten maskinstopp, forteller han.

– De sier at det skvalpet litt for mye, men vanligvis klarer pumpene å ta unna og smøre motorene. Det er helt ubegripelig at det har skvalpet så mye at dette skal være hovedårsaken til hendelsen. Slike skip tåler mye og om dette er grunnen ville det vært mange flere lignende hendelser:

– Jeg mener Sjøfartsdirektoratet har landet tungt på sin teori for fort, uten å vurdere andre mulige årsaker godt nok, sier han til VG.

LANG ERFARING: Emil Aall Dahle er maritim konsulent og sakkyndig på skipsfart. Han har bakgrunn som professor ved NTNU og som sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas. Foto: Privat

– Smøreoljenivået burde vært høyere

Sverre Steen, leder for institutt for marin teknikk ved NTNU, reagerer på at nivåalarmen på smøreoljetanken i «Viking Sky» ikke gikk før skipet fikk blackout. Han er likevel ikke like kritisk til Sjøfartsdirektoratets konklusjon som Dahle.

– Etter den beskrivelsen Sjøfartsdirektoratet ga av årsaken til ulykken i dag kan det virke som nivåalarmen på smøreoljetankene er satt på et for lavt nivå. Skipet har seilt av gårde, og skvalping i tankene når skipet kom ut i høy sjø kan deretter ha ført til at smøreoljepumpene trakk for mye luft og ikke leverte nok smøreolje til motorene:

– Det kan se ut til at de som har laget brennoljesystemet til båten ikke har tatt høyde for nok bevegelse. Egentlig burde smøreoljenivået vært høyere, sier han til VG.

EKSPERT: Sverre Steen er leder for Institutt for marin teknikk ved NTNU og har marineteknologi, propeller og fremdrift av skip som spesialområder. Foto: Privat

– Dette skipet hadde fire motorer og alle sluttet å fungere grunnet for lavt oljetrykk – vil det si at alle oljemålere går på ett og samme system?

– Etter det som har blitt kjent så har alle motorene kuttet omtrent samtidig. Det tyder på at motorene har hatt en felles forsyning av smøreolje. Det er kanskje litt pussig, men jeg kjenner ikke systemene til akkurat dette skipet, utdyper Steen.

les også Oppretter undersøkelsessak etter Viking Sky-ulykken

Innfører sikkerhetsinstruksjoner

Fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad sier til VG at de nå har sendt ut en sikkerhetsmelding til næringen der de ber dem sjekke sine fartøy og påse at de har nok smøring på tankene.

Hvorfor det tekniske systemet på «Viking Sky» ikke slo alarm før alarmen som forårsaket blackouten ble utløst ønsker han ikke å kommentere.

– Årsakene til en potensiell systemsvikt er det Havarikommisjonen som skal undersøke. Vår oppgave her var å kunne slå fast at det var dette som hadde skjedd og iverksette ytterligere sikkerhetstiltak for næringen på bakgrunn av det:

– Hvis Havarikommisjonen finner andre kritiske forhold som krever ekstra sikkerhetstiltak vil vi rette oss etter dette, sier han til VG.

Alvestad sier han ellers ikke ønsker å kommentere kritikken fra Dahle.

les også «Viking Sky» traff havbunnen i 2018

SHT: – Tar ikke stilling

Avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Statens havarikommisjon for transport sier til VG at SHT ikke vil ta stilling til informasjonen Sjøfartsdirektoratet kom med onsdag.

– SHT gjennomfører en uavhengig undersøkelse av denne ulykken. Vi jobber nå med å hente inn informasjon og sammensette og analysere våre funn i forbindelse med hendelsen:

– Vi vil først redegjøre for våre funn når den endelige rapporten foreligger, og vi tar ikke stilling til Sjøfartsdirektoratets konklusjon som kom i dag, sier han til VG.

Publisert: 28.03.19 kl. 09:05