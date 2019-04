NYE KRAV: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil legge frem en innstilling om endring i stortingsgodtgjørelsesloven. Endringene vil innebære å stramme inn på hva som skal kunne refunderes av Stortinget. Foto: Thomas Andreassen, VG

Vil gjøre nye innstramminger i regelverket for reiseregninger

Nok en stortingsrepresentant har blitt tatt i å levere fiktive reiseregninger. Onsdag vil Stortingets presidentskap legge frem flere nye innstramminger for reiseregningsrefusjon.

Oppdatert nå nettopp







Tirsdag avslørte Aftenposten at Hege Haukeland Liadal (Ap) har krevd flere tusen kroner for reiser som aldri har funnet sted.

Onsdag legger Stortinget frem en innstilling med flere nye innstramminger i regelverket for reiseregninger.

Dokumentasjonskravet for reiseregninger på Stortinget har allerede blitt skjerpet i januar, etter at Aftenpostens avsløringer om Mazyar Keshvari (Frp) innrømmet å ha levert fiktive reiseregninger, og Helge André Njåstads (Frp) kombinerte jobb- og privatreiser, som han fikk dekket av Stortinget.

les også Stortingstopp om reiseregnings-rotet: Vi må ha et bedre system

De nye foreslåtte reglene skal stramme inn på hva som skal kunne refunderes av Stortinget.

– Det er knyttet til at en tjenestereise du skal få refundert av Stortinget, i hovedsak skal være en tjenestereise. Om det kombineres med privat besøk må dette begrunnes og kommenteres veldig nøye. Det er tjenestereisen som skal dokumenteres og betales av Stortinget, sier Trøen til VG om endringene.

Presidentskapet vil i tillegg foreslå at stortingsrepresentanter som ikke bor i Oslo, men som reiser til Oslo for å jobbe, ikke lenger skal få pendlerdiett i tiden de er i Oslo.

Fordi forandringene krever en endring i stortingsgodtgjørelsesloven, vil de legges frem som en innstilling fra presidentskapet onsdag ettermiddag, som skal opp i stortingssalen.

Endringsforslagene skal ha blitt til over tid, under gjennomgangen av regelverket. Det skal også bli mer åpenhet rundt representanters reiser:

– Vi vil offentliggjøre på Stortingets hjemmeside informasjon med formål og kostnad ved komitéreiser og delegasjonsreiser. Dette gjennomføres så raskt som mulig.

– Når vi ser disse endringene virke vurderer vi ytterligere tiltak.

– Vil dere ta initiativ til å gå igjennom reiseregninger tilbake i tid?

– Vi er i hvert fall vært opptatt av at administrasjonen tilbyr alle partigruppene en gjennomgang av regelverket på nytt. Det er jo 169 representanter som reiser veldig mye. Det er en del av vår folkevalgtoppgave å være mye ute.

Flere ba om å få gå igjennom reiseregninger

Trøen bekrefter at noen stortingsrepresentanter har tatt kontakt for å korrigere reiseregninger siden i høst, da det ble kjent at Mazyar Keshvari (Frp) hadde levert udokumenterte reiseregninger for nesten 300.000 kroner.

– Det har vært representanter som har tatt kontakt og har gått gjennom reiseregningene sine det siste halve året, sier Trøen til VG.

Trøen mener sakene som har kommet frem er alvorlige.

– Det kan bidra til å svekke tilliten til oss folkevalgte på Stortinget. Det er viktig at vi har et regelverk som sikrer at dette ikke kan skje fremover, og jeg er opptatt av at vi må ivareta folkets tillit, sier hun.

Haukeland Liadal har midlertidig trukket seg fra vervet som nestleder, og vil heller ikke møte opp i landsstyret så lenge saken pågår.

– Vil det være aktuelt å anmelde Haukeland Liadal?

– Vi er i en prosess for å vurdere reaksjoner, og er i dialog med henne. Hun er ute på reise, og vi må være i dialog med henne for å få hennes versjon, og så vurderer administrasjonen hvilke reaksjoner som skal komme.

Det går ikke an å rote så mye

Vurderer reaksjoner

Haukeland Liadal har blant annet forklart til Aftenposten at planlagte reiser har blitt avlyst, men detaljerte reiseregninger likevel har blitt levert inn fordi planene lå i kalenderen på forhånd.

– Vil det fortsatt være mulig å levere inn reiseregninger på forhånd?

– Jeg kan ikke gå i detaljer på hennes reiseregninger, men i det systemet vi har så kan man legge inn kopi av bilag fra reisen. Men du sender den jo til utbetaling etter at reisen er foretatt. Mer detaljer om hennes sak kjenner jeg ikke til.

Publisert: 10.04.19 kl. 15:03 Oppdatert: 10.04.19 kl. 15:31