LO ber medlemmer møte på jobb – mekling pågår ennå

I det mekling i mellomoppgjøret mellom LO, YS og NHO går inn i sin syvende overtidstime ber LO sine medlemmer om å møte på jobb til vanlig tid mandag morgen.

Det skriver de på sine nettsider. De ber medlemmene avvente nærmere beskjed.

Like før klokken 6 mandag morgen får NTB opplyst av NHO at det er «lite sannsynlig» med en ny pause i mekling, og at partene antageligvis vil sitte lenger på overtid.

Partene har forhandlet på overtid siden fristen løp ut ved midnatt natt til mandag. Klokken 23 søndag sa riksmegleren at det fortsatt var «betydelig avstand» mellom partene, og han har tidligere uttalt at streikefaren er til stede.

Begge parter har tidligere oppgitt at de ikke kan si noe om hvilke saker det forhandles om.

Blir ikke LO og NHO enige, er LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring blant dem som blir tatt ut i første streikerunde, ifølge en LO-oversikt.

Fra YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som er omfattet av det første streikeuttaket.

Totalt vil om lag 25.000 arbeidstagere fra LO og YS bli tatt ut i en eventuell streik.

