MØTER UNGDOM: Politiet i Oslo opplever mindre respekt i møte med ungdom med minoritetsbakgrunn. Bildet er et illustrasjonsfoto. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Politiet opplever stadig mindre respekt fra unge: – Det er et samfunnsproblem

Både politiet og justisministeren kjenner seg igjen i at minoritetsungdommer utviser stadig mindre respekt for politiet og mener at flere instanser må på banen.

Politibetjent Hassan Ali i Oslo politidistrikt skrev lørdag et debattinnlegg i VG, der han fortalte om møtet med ungdommen i hovedstaden.

«Jeg møtte en stor forskjell i møte med minoritetsungdommen. En ukultur jeg ikke likte. Det var bruken av ordet «rasist». Til stadig fikk jeg oppleve på oppdrag at mine kolleger utilsiktet ble stemplet som rasister. Jeg opplevde det som provoserende og veldig urettferdig», skriver han i innlegget.

Politibetjenten er styremedlem i Islamsk Råd Norge og har selv minoritetsbakgrunn. Han forteller at han selv som regel slipper unna stempelet, men at hans etnisk norske kolleger ofte får gjennomgå. Ali trekker frem utviklingen som et problem, og håper bidraget kan være med på å endre bildet minoritetsungdom har av politiet.

KJENT PROBLEM: Leder for Oslo politiforening, Kristin Aga, mener det må en holdningsendring til for å få bukt med at ungdom stadig har mindre respekt for ordensmakten. Foto: Tore Kristiansen

– Samfunnsproblem

Leder for Oslo politiforening, Kristin Aga, sier til VG at problematikken Ali beskriver er økende.

– Polititjenestemenn og -kvinner opplever en stadig synkende grad av respekt fra ungdommer og miljøene Ali beskriver. Vi ser også at de blir yngre, og mange med en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Politifolk forteller forbundet at de opplever både bruk av ukvemsord som «rasist» og å bli vist fingeren til.

– Når man ser den type mangel på respekt for politiet, så er det et samfunnsproblem, mener Aga.

– En av grunnene til at det kan ha utviklet seg slik er at politiet ikke har ressurser til å være ute å snakke med ungdommen bortsett fra når de har gjort noe galt, fortsetter hun.

Hun har derfor sett seg lei på at politikerne til stadighet lemper ansvaret over på politiet når utfordringene diskuteres.

– Politikerne må på banen og se på hvordan barn og unge følges opp i Oslo. Når 13-åringer kaller politiet for rasister, da har de tråkket over noen grenser. Det er ikke utelukkende et problem for politiet, men noe som angår oss alle.

Hun mener flere instanser må på banen, og at problemet må løses med bedre integrering, oppfølging i skolen, fritidstilbud og barnevern. Hun mener også at foreldre må ta større ansvar.

– Hvor er foreldrene til de barn og unge som vi her snakker om? spør hun.

ALVORLIG: Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener bruk av ordet «rasist» mot politiet i ytterste konsekvens kan påvirke utførelsen av arbeidet. Foto: Jørgen Braastad, VG

Påvirker politiet i arbeidet

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener at utviklingen i ytterste konsekvens kan føre til at politiet ikke tør å gjøre jobben sin skikkelig.

– Å trekke rasistkortet er et veldig sterkt kort. Det er et tungt stempel å få. Det kan i ytterste konsekvens gjøre at de ansatte blir redd for å gjøre jobben sin skikkelig, i frykt for å få dette stempelet, sier han til VG.

– Dette handler om holdningsskapende arbeid som må gjelde bredt i samfunnet.

Både Bolstad og Aga roser Ali for at han har stått frem med sine tanker om problemet.

– Det er en viktig røst i en offentlig debatt. Når man mottar slike tilbakemeldinger må det tas på alvor.

STØTTER OPP: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) mener det er viktig at politikerne får forståelse for politiets arbeidshverdag. Foto: Trond Solberg, VG

– Tendens flere steder i landet

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har også lest innlegget til politibetjenten.

– Jeg syns Hassan Ali skriver et veldig flott innlegg og kjenner meg igjen i hvordan politiet beskriver dette overfor meg.

Han slutter seg til politiforbundet i betegnelsen av utviklingen som et samfunnsproblem.

– Det er et kjempestort samfunnsproblem om vi får ungdomsmiljøer som ikke har respekt for politiet. De skal sørge for lov og orden. Det er svært bekymringsfullt og det er tendenser jeg har hørt om fra Trøndelag og Agder også.

– Mye av utfordringen er at disse ungdommene kommer fra land og kulturer der man ikke har respekt for politiet og hvor politiet oppfører seg helt annerledes enn i Norge. Dette er også et integreringsproblem, som innebærer at flere aktører må ta grep.

Kallmyr sier at ressurser til politiet i arbeidet mot gjeng- og ungdomskriminalitet er et satsingspunkt for regjeringen.

– Det er også viktig at vi politikere forstår politiet og hvordan arbeidshverdagen til politiet er. Det er viktig at vi støtter opp om det arbeidet politiet gjør, og det gjør jeg.

Publisert: 05.05.19 kl. 09:16