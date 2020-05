LYDEKSPERT: I mars i fjor gjorde Truls Birkeland lydundersøkelser i huset til ekteparet Hagen. Foto: Trond Solberg, VG

Lørenskog-saken: Gransket ringelyd i huset

Tom Hagen sier at han ikke hørte konas telefon da han selv ringte den etter å ha kommet hjem 31. oktober 2018. Politiet har undersøkt om det kan stemme.

Nå nettopp

I løpet av etterforskningen har det vært sentralt for politiet å kartlegge hva som skjedde i huset på Lørenskog fra Tom Hagen kom hjem – og til han varslet politiet om at kona Anne-Elisabeth var borte.

Nå er han siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt.

Årsaken er at lagmannsretten ikke mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Tom Hagen i vitneavhør: Avfeide sjalusi og hevn som motiv

I jakten på svar på hva som skjedde i huset 31. oktober 2018, har politiet fått hjelp av lydekspert og Vamp-produsent Truls Birkeland.

VG kan for første gang fortelle mer detaljert om hva han gjorde i huset under en av sine undersøkelser 18. mars i fjor. Helt sentralt er et anrop til Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon.

Bakgrunn: Slik har Vamp-produsenten hjulpet politiet i bevisjakt

SAVNET OG SIKTET: Ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Tom Hagen dro fra jobben på Futurum ved 13.30-tiden. Han hadde da forsøkt å ringe kona åtte ganger, men uten svar. I avhør har han fortalt at han var bekymret for henne, og at han dro hjem for å sjekke.

Klokken 14.46 forsøkte han på ny å ringe til konas mobiltelefon. På dette tidspunktet hadde han kommet hjem, og han ringte fra husets fasttelefon.

Ifølge politiet var ikke konas mobiltelefon på lydløs, men i avhør har Tom Hagen fortalt at han ikke hørte den, får VG opplyst.

Han har fortalt at telefonen lå midt på et lite bord i gangen, og at ekteparet ofte brukte bordet til å legge fra seg telefoner, kredittkort og nøkler når de kom hjem. Ifølge egen forklaring oppdaget han først telefonen da han var på vei ut av huset.

Kunne det stemme at Tom Hagen ikke hadde hørt telefonen ringe?

Det var et sentralt spørsmål for lydeksperten Truls Birkeland da han med tunge kofferter med utstyr gikk inn i huset denne marsdagen i fjor. Han skulle blant annet finne ut hvordan lyden til Anne-Elisabeth Hagens telefon ville slå ut i boligen.

SMS og ubesvarte anrop: Nye detaljer fra politiets tidslinje

Undersøkelsene var en rekonstruksjon av lydstrømmingene i huset, og lydeksperten gikk fra rom til rom for å teste hørbarhet og lydstyrke.

Etter å ha fått svar på undersøkelsene, mener politiet at Tom Hagen burde ha hørt telefonen ringe, får VG opplyst.

Forsvarer Svein Holden er gjort kjent med opplysningene i denne artikkelen, men sier at han ikke har noen kommentar.

VG har stilt politiet spørsmål om lydundersøkelsene, blant annet om Tom Hagens forklaring på hva han hørte og ikke hørte. I en generell uttalelse svarer påtaleansvarlig Haris Hrenovica:

– Vi kan av hensyn til etterforskningen ikke kommentere detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt vi gjør eller hvorfor vi gjør dem, sier han til VG.

Han sier videre at de ikke ønsker å kommentere hva som fremkommer i avhør.

Polititeori om Hagen-forsvinningen: Derfor er huset åsted for drap

VG har vært i kontakt med Truls Birkeland, som ikke ønsker å kommentere saken. I fjor fortalte han på generelt grunnlag om hvordan han jobber med lyd i politietterforskninger.

– Lyd har vært veldig lite brukt, og undervurdert i straffesaker, forklarte Birkeland da VG besøkte ham på kontoret i fjor høst.

Han forklarte hvordan rom er med på å «farge» lyd, og betydningen av rommets størrelse og beskaffenhet. Hva er veggene laget av, hva er taket laget av, hva er gulvet laget av? Hvilke møbler finnes i det rommet?

– Det er med på å gi forskjellige rom ulik akustisk signatur, forklarte Birkeland, og ga et eksempel: En baby som gråter på soverommet, døren er lukket, ville du hørt det hvis det var i stuen? Ville du hørt det på badet? Noen blir voldtatt på en fest, roper om hjelp, burde det bli hørt i resten av huset, eller er det uhørbart?

Publisert: 27.05.20 kl. 21:01

Fra andre aviser