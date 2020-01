KrF avviser Frps krav i IS-saken

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad uttaler at han er trygg på at regjeringen skal finne gode løsninger fremover, men mener det ikke er grunn til å gi etter for Frps kravliste.

Partilederne i regjeringen møttes allerede onsdag kveld i statsministerboligen etter Frps trussel om å trekke seg ut etter man besluttet å hente IS-kvinnen og barna hennes hjem.

Siv Jensen har sagt at flere i Frp føler partiet ikke har fått tilstrekkelig med gjennomslag i regjeringen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han har respekt for at dette er en vanskelig sak for Frp, men først og fremst er han glad for at barna nå er på vei til Norge.

– Vi har diskutert ulike problemstillinger og drøftet dagens situasjon, og jeg er først og fremst glad for at de er norske uskyldige barna får komme hjem, sier Han.

– Hvordan ser du på at Frp skal gjennomføre en kravliste som de må ha gjennomslag på for at denne regjeringen skal fortsette?

– Vi skal alltid lytte når de ulike partilederne kommer med innspill, men dette er normal saksbehandling i regjeringen som er fattet for lenge siden, og derfor synes jeg det er underlig at det skal komme en kravliste, sier Ropstad.

– Men jeg er trygg på at vi skal finne gode løsninger fremover.

Til NTB sier Ropstad at det ikke grunn til at Frp nå skal få gjennomslag for en ny kravliste.

– Vi er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier han.

Glad for at barna er på vei til Norge

– Jeg er veldig glad for at disse barna nå er på vei til Norge. Barna er uskyldige og fortjener både helsehjelp og trygghet. Dette har helt klart vært et viktig gjennomslag for KrF i regjering, har han tidligere sagt gjennom sin rådgiver til VG.

Han går derimot ikke med på at dette går ut over sikkerheten til nordmenn.

– Jeg respekterer at Frp er uenig i saken, men når det hevdes at vi ikke ivaretar sikkerheten til norske borgere så reagerer jeg. Vi som har satt oss inn i saken vet sikkerhet er prioritert. I Norge kan personer med tilknytning til terrororganisasjoner dømmes og settes i fengsel.

Ovenfor NTB reagerer han også på hvorfor Frp har endret utsagnet fra i går.

– At de kommer med én reaksjon i går og en annen i dag, er underlig. Det er ingen grunn til at Frp nå skal få gjennomslag for en ny kravliste. Vi er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier han.

– Vår beger er fullt

Tirsdag ble to barn og deres mor hentet ut fra Al Hol-leiren. Dette fordi det ene barnet er alvorlig syk, og vil få behandling på et norsk sykehus.

Flere i Frp har reagert sterkt på nyheten om at Norge skal hente hjem både barna og moren fra Syria.

Etter Frps gruppemøte om hjemhentingen av IS-kvinnen og barna hennes onsdag, var Siv Jensen klar på at Frp ikke vil sitte i regjering for enhver pris.

– Vårt beger er fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa hun til pressen.

Publisert: 15.01.20 kl. 22:33

