DØDE: Fosterdatteren til hundeeier Halvor Sandbu, Natasha Aksnes, var tilstede på dyreklinikken til Anicura på Lilleaker i Oslo da hunden Bianca døde. Foto: Privat

Bianca (7) fikk symptomer på alvorlig hundesykdom – Døde i løpet av 24 timer

Det gikk under ett døgn fra hunden Bianca først fikk blodig diaré, og til hun døde. – Vondt å akseptere at vår elskede familiehund døde på denne måten.

– Det er helt grusomt. Det er det verste vi har vært med på noensinne, sier Cecilie Sandbu Lundgreen etter at hunden hennes Bianca døde brått forrige fredag.

Dagen før hadde hunden begynt å kaste opp, uten at eieren tenkte at det var unormalt. Fredag morgen oppdaget de imidlertid at hun hadde fått diaré i løpet av natten, og at det var blod i avføringen på teppet.

Dette er de samme symptomene som nå knyttes til en ny alvorlig hundesykdom, som ifølge Mattilsynet kan ha tatt livet av syv hunder så langt.

ALVORLIG SYK: Bildet er tatt rett før den irske setteren Bianca døde ved dyreklinikken på Lilleaker. Foto: Privat

– Fosset ut blod

Sykdomsbildet til Bianca forverret seg så raskt at hundeeieren bestemte seg for å ta henne med til veterinærkjeden Anicuras dyreklinikk på Lilleaker i Oslo.

– Da vi kom til veterinæren skulle hun ta tampen bak, og da fosset det ut blod. Hjerterytmen og pulsen var da så lav at veterinæren slet med å finne den. Så kollapset kroppen, tunga skled ut og hun var borte, sier Sandbu Lundgreen.

VG har vært i kontakt med Anicura, som bekrefter at de forrige fredag tok i mot Bianca, og at hun døde ved deres dyreklinikk.

FAMILIEHUND: Bianca beskrives av eieren som både en familiehund, en jakthund og en kamerat. Fra venste: Mads Lundgreen, Cecilie Sandbu Lundgreen med sitt barn og Bianca. Foto: Privat

Mattilsynet har torsdag ettermiddag ikke oversikt over hvor mange hunder som kan være smittet.

– Vi har fått flere henvendelser om syke hunder, men vi vet foreløpig ikke hva sykdomstilfellene skyldes eller om det er en felles årsak, sier pressevakt Lars Skjegstad til VG.

Veterinærkjeden Anicura anslår at minst et tyvetalls hunder har mistet livet av sykdommen så langt, men presiserer at det ikke finnes en systematisk oversikt over alle sykdomstilfellene.

– Det meldes om sykdomstilfeller over store deler av Østlandet, men vi kan ikke utelukke at sykdommen spres til andre landsdeler, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos veterinærkjeden Anicura.

Dyresykehuset til Anicura tar i bruk Decon-X-systemet for automatisk desinfisering av rom, for å hindre spredning av smitte. De ber derfor hundeeiere om å ikke bekymre seg for smittefare dersom de ønsker å sende hunden sin til undersøkelse.

SØNN: Cecilie Sandbu Lundgreens sønn Victor sammen med den avdøde hunden Bianca. Foto: Privat

– Vanskelig å takle

Bianca var en syv og et halvt år gammel irsk setter, som ifølge eieren har vært frisk og sunn hele livet.

Sandbu Lundgreen ble derfor overrasket over at hun ble alvorlig syk i løpet av så kort tid. Veterinæren kunne heller ikke gi henne et klart svar på hva som var årsaken til sykdommen.

– Først sa de at de trodde det måtte være gift av noe slag, men nå har det jo kommet frem at flere hunder har fått det samme, og at det trolig er et virus.

Nå er hun opptatt av å advare andre hundeeiere, for å forhindre at flere hunder lider samme skjebne som Bianca.

– Det er svært sjokkerende og vondt å akseptere at vår elskede familiehund døde på denne måten. Vi savner henne veldig.

Hundene Elka og Børni fikk begge symptomer som nå knyttes til den alvorlige hundesykdommen. Kort tid etter var Elka død. Foto: Privat

Begge hundene ble syke

Flere hundeeiere har opplevd at deres hunder har dødd etter å ha utviklet de samme symtpomene som Bianca.

Natt til 31. juli våknet Ann May Nyhagen opp til at hennes tre år gamle leonberger Børni måtte ut for å kaste opp.

Da hunden i løpet av kort tid fikk diaré, kjørte Nyhagen hunden til en dyreklinikk på Liertoppen i Drammen.

– De trodde først det var magedreining, men så oppdaget de blodet i avføringen og kjørte meg og hunden til Evidensia dyresykehus i Oslo.

RÅD TIL HUNDEEIERE På grunn av en uavklart situasjon og flere sykdomstilfeller anbefales alle hundeeiere å følge disse rådene: ** Begrens nærkontakt med andre hunder. ** Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur. ** Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært. ** Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund. ** Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse. ** Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses ** Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken. Kilde: Anicura, Mattilsynet

Børni ble liggende i tre dager, før Nyhagen fikk en telefon om at hunden var frisk nok til å komme hjem. Men den samme dagen oppdaget hun til sin forskrekkelse at også hennes andre hund, Elka, hadde fått de samme symptomene.

– Det hele gikk veldig fort. Fra sykdomsforløpet begynte og til hun døde, gikk det ett og et halvt døgn.

Børni overlevde, men ifølge Nyhagen er hun nå preget av at den mangeårige lekekameraten ikke lenger er der.

– Hun går rundt og leter etter henne. Det er helt forferdelig.

TI ÅR: Elka var ti år da hun døde av symptomene som knyttes til den alvorlige hundesykdommen. Foto: Privat

– Høyere frekvens av symptomene nå

Faglig leder Monica Heggelund ved Evidensia Oslo bekrefter at de tok imot begge hundene ved deres dyresykehus.

– Det stemmer at begge hennes hunder fikk oppkast, hadde blodig diaré og ble så dårlige at de ble innlagt hos oss.

EVIDENSIA: Spesialist i hunde- og kattesykdommer Monica Heggelund ved Evidensia Dyrehelse Norge. Foto: Evidensia

Hun påpeker at Elka ble avlivet i samråd med eier, på grunn av den nedsatte tilstanden hun var i som en følge av sykdommen.

Samtidig presiserer hun at de ikke kan vite med sikkerhet at dødsfallet skyldes den samme alvorlige sykdommen som nå sprer seg.

– Vi har nesten alltid hunder innlagt med oppkast og blodig diaré, sier hun og legger til:

– Men vi kan ikke utelukke det heller. Det er nærliggende å tenke at dette kan ha vært helt i startfasen av utbruddet.

Hun sier det ikke finnes noe nasjonalt register over denne typen symptomer hos hunder.

– Men det er fortsatt en høyere frekvens av disse symptomene for hunder som er innlagt på dyresykehusene nå.

