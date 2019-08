OMKOM: Sadio Hussein Jeyladi (19) og Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39) døde i ulykken på kaia. Politiet tror de var ute og øvelseskjørte. Foto: Jørgen Braastad, VG

Sadio Hussein Jeyladi og Ahmed Sheikh Osman Mohamed døde i Svolvær-ulykken

SVOLVÆR (VG) Det var Sadio Hussein Jeyladi (19) og Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39) som døde i ulykken på Svolvær fergekai lørdag.

Lørdag kveld kjørte en bil med tre personer utfor fergekaien i Svolvær i Vågan kommune, og havnet på syv meters dyp, 25 meter fra land.

I en pressemelding mandag skrev politiet at mye tyder på at de tre var ute på øvelseskjøring.

Nå opplyser politiet at det var Sadio Hussein Jeyladi (19) og Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39) som mistet livet i ulykken.

De to er ikke i familie. Status for den tredje personen i bilen, en kvinne i 30-årene som befinner seg på Universitetssykehuset i Nord-Norge, er fremdeles kritisk.

SADIO: Sadio Hussein Jeyladi gikk helsefagarbeider-linja på Aust-Lofoten videregående skole.

Rektor: – Glad jente

Sadio Jeyladi hadde akkurat begynt sitt andre år på Aust-Lofoten videregående skole. Hun gikk helsefagarbeider-linjen, og beskrives av skolen som en aktiv elev.

– Hun var en glad jente, deltok i elevrådsarbeid og hadde venner i både det somaliske og norske miljøet. Det er dermed mange her på skolen, både elever og ansatte, som er preget av det som har hendt, sier rektor Hugo Bjørnstad til VG.

I likhet med de fleste andre i det somaliske miljøet i Svolvær, var Jeyladi ofte på Al Hidaya-kultursenteret. Leder Kamal Sidi forteller at hun var en god og pliktoppfyllende jente.

– Hun var eldst i søskenflokken på seks. Hun ville derfor ta lappen for å kunne hjelpe moren litt med de andre barna, sier Sidi.

– Hun var kjempeflink, både på skolen og på privaten, og deltok i masse aktiviteter.

MINNES: – Han var en som alltid stilte opp og hjalp andre, sier kultursenterleder Kamal Sidi om avdøde Ahmed Sheikh Osman Mohamed. Foto: Jørgen Braastad, VG

OMKOM: Sadio Hussein Jeyladi (19) beskrives som glad, aktiv og pliktoppfyllende. Foto: Jørgen Braastad, VG

Arbeidsgiver i sorg

Familiefar Ahmed Sheikh Osman Mohamed jobbet som avisbud i det lokale firmaet Håkon Gjertsen AS.

Daglig leder Håkon Gjertsen forteller at Osman Mohamed var en fantastisk ansatt og kollega.

– Han har jobbet hos oss i syv år nå, og han har hele tiden gjort en formidabel jobb. Han har ikke laget én skramme på noen av bilene, til tross for at han kjørte en ganske krevende rute, så han var også en dyktig sjåfør.

I SORG: Håkon og Ann Karin Gjertsen, som driver transportfirmaet Håkon Gjertsen AS, sørger over tapet av kollegaen Ahmed Sheikh. Foto: Jørgen Braastad, VG

Gjertsen og kona Ann Karin, som også jobber i firmaet, forteller at Osman Mohamed betydde mye for både bedriften og andre deler av lokalsamfunnet. De beskriver ham som blid, positiv, løsningsorientert, og forteller at han var en svært samfunnsengasjert person.

– Ahmed hadde alle de gode sidene. Han pratet mye om barna sine, hadde en god tone med alle, og spøkte og lo hele tiden. Han var virkelig en ener. Helt, helt fantastisk, sier Gjertsen.

– Det er mange som tenker på de tre nå. Dette er ganske sterkt. Alt er sårbart.

BLOMSTER: Mandag kveld ble det lagt ned blomster ved døren til Al Hidaya Kultursenter i Svolvær. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Stilte opp og hjalp andre

Kultursenterleder Kamal Sidi deler Gjertsen-parets oppfatning av Osman Mohamed. Han beskriver ham som en god og dyktig mann, som både var godt integrert og svært populær.

– Han var en som alltid stilte opp og hjalp andre. Det var jo det han gjorde på lørdag også, da han hjalp til med øvelseskjøringen. Det var typisk ham. Han gjorde det beste han kunne for folk, sier Sidi.

Osman Mohamed etterlater seg en kone og fire barn.

Politiet: – Et tragisk uhell

– Vi har et ganske klart bilde av det som har skjedd ut ifra vitneobservasjonene, så det er rett og slett bare et tragisk uhell som har skjedd, sa politistasjonssjef i Svolvær Ketil Utne Finstad-Steira til VG tirsdag formiddag.

Politiet venter nå på svar fra den tekniske undersøkelsen av bilen, samt en redegjørelse fra Statens vegvesen angående autovernet på kaia.

Statens vegvesen bekreftet mandag kveld at en brøytebil ødela autovernet på fergekaien i Svolvær i vinter.

VG skrev tirsdag at utbedring av rekkverket har blitt utsatt fire ganger.

VG spurte politistasjonssjef Finstad-Steira hva han kan si om hvordan bilen kjørte.

– Den har stått på fergekaia, og så hørte folk motoren ruse. Så ser vitner at bilen bare «fær av gårde», hører smell – borti autovernet som var nede – også går de ut i vannet. Bilen flyter som en dupp, også drar den lenger ut. Så «plopper» bagasjerommet opp, og derfor synker den, sier han.

Politistasjonssjefen forteller at lysene på bilen skal ha vært på hele tiden, slik at de to sivile dykkerne som kastet seg i vannet visste hvor den lå.

– De to som svømte ut der var jo helt sikre på at de skulle klare å redde dem. Men så plutselig synker bilen ned, sier Finstad-Steira, som berømmer de frivillige hjelperne.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor fantastisk hjelp vi fikk av dem som frivillig hoppet ut i vannet. Og det kunne virkelig ikke gått fortere å få politi og redningsskøyte på plass.

SKRYTER: Politistasjonssjef i Svolvær Ketil Utne Finstad-Steira skryter av de to frivillige dykkerne som hoppet i vannet for å prøve å redde de tre personene i bilen. Foto: Jørgen Braastad, VG

