ÅSTEDET: Fredag var kriminalteknikere på plass i Hagen-ekteparets bolig. Foto: Jørgen Braastad

Politiet: Færre enn 20 skokjøpere har meldt seg

To dager etter at politiet offentliggjorde Sprox-sporet, har under 20 av om lag 300 skokjøpere meldt seg. Politiet ber innstendig om at flere kontantkjøpere nå melder seg.

I dag var kriminalteknikere tilbake på åstedet i Sloraveien, og ifølge Romerikes Blad ble det observert flere krimteknikere inne i Hagen-ekteparets bolig.

Ifølge avisen avsluttet krimteknikerne sitt arbeid i formiddag.

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sier at familien er orientert om hva som har skjedd av undersøkelser i boligen i dag.

– Vi ser positivt på dette, sier Holden til VG

Etterforskningsleder Tommy Brøske omtaler dagens undersøkelser som «oppfølgingsundersøkelser».

– Vi har vært tilbake på åstedet i dag. Vi har behov for å gjøre noen oppfølgingsundersøkelser. Undersøkelsene i dag har ingen direkte relevans til skoavtrykket, sier Brøske, som ikke ønsker å gå i detalj på hva de undersøkte.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Politiets hovedhypotese er at hun er drept, i stor grad på bakgrunn av manglende livsbevis etter snart ni måneder.

Under 20 meldt seg

På en pressekonferanse onsdag oppfordret politiinspektør Tommy Brøske personer som hadde kjøpt en Sprox-sko, med en spesiell såle, i størrelsen 44, 45 og 46, i perioden august 2016 til mai 2019, og som har betalt skoene kontant, om å ta kontakt med dem.

Rundt 300 skopar av denne typen som er solgt kontant i denne perioden, anslo politiet onsdag.

– Det er få som har meldt seg, under 20 stykker. Dessverre er det en lavere respons enn det vi kunne ha ønsket oss. Vi ønsker absolutt at flere skal hjelpe oss, og melde seg, hvis de har kjøpt en Sprox-sko kontant på Spar Kjøp, sier Brøske til VG fredag ettermiddag.

I Norge er det solgt to ulike modeller av skoen, begge hos butikkjeden Spar Kjøp, som har 24 butikker i Norge, blant annet en like ved åstedet i Lørenskog.

Bakgrunnen for oppfordringen, er at kriminalteknikerne har gjort funn av et Sprox-skospor inne i boligen:

SKOSPORET: Dette avtrykket, fra en Sprox-sko, mener politiet kan tilhøre en gjerningsperson. Foto: Tore Kristiansen

Skoavtrykket ble funnet på et sted i Hagen-ekteparets hus, og er avsatt på en slik måte, at politiet vurderer det som sannsynlig at det tilhører en gjerningsperson.

Avtrykket er sannsynligvis avsatt av en sko i størrelse 45, og undersøkelser politiet har gjort, viser at den aktuelle skoen som har avsatt avtrykket, kan være lite brukt.

SÅLEN: Politiet oppfordrer personer som har kjøpt en Sprox-sko med slik såle, om å melde seg. Foto: Tore Kristiansen

Grundige undersøkelser

De første politifolkene tok seg inn i boligen samme dag som 69-åringen forsvant, 31. oktober i fjor.

Det grundige kriminaltekniske arbeidet inne i boligen startet imidlertid ikke opp før to dager senere – 2. november – ettersom politiet blant annet fryktet at eventuelle gjerningspersoner kunne tenkes å holde åstedet under oppsikt.

I ti uker holdt politiet forsvinningssaken skjult for offentligheten, den gang i frykt for at offentliggjøringen ville sette Anne-Elisabeth Hagens liv i fare. Likevel ble det foretatt kriminaltekniske undersøkelser i huset.

LANGVANNET: Det ble foretatt omfattende dykkesøk i Langvannet i vinter. Foto: Gisle Oddstad

I januar, i etterkant av at saken ble offentliggjort, har politiet gjort en rekke undersøkelser på åstedet, og i området rundt huset. Det er blant annet foretatt 3D-skanning av eiendommen, og dykkere fra Oslo brann- og redningsetat har gjort søk i Langvannet, som ligger like ved eiendommen, og Vesletjern i Groruddalen i Oslo.

3D-SKANNING: I vinter gjennomførte politiet 3D-skanning på eiendommen. Foto: Tore Kristiansen

I mars foretok også den 54 år gamle musikkprodusenten Truls Birkeland, som har produsert Vamp, lydundersøkelser i boligen. Birkeland har tidligere blitt omtalt som en av Norges fremste når det gjelder såkalt kriminalteknisk lydarbeid. Han er ansatt ved datakrimenheten i Oslo politidistrikt.

