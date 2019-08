GODTAR OBSERVASJON: Philip Manshaus og hans advokat Unni Fries avbildet under fengslingsmøte i Oslo tingrett 12. august. Foto: Gisle Oddstad, VG

Terrorsiktede Philip Manshaus godtar full observasjon

Philip Manshaus, som er siktet for terror og drap, har sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon, opplyser hans forsvarer.

NTB

21-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, bekrefter overfor NTB torsdag at hennes klient vil la seg under undersøke på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Vil undersøke tilregnelighet

En hovedgrunn til at politiet ønsker en slik observasjon, er å undersøke hans tilregnelighet.

– Det betyr at det gjennomføres en mer omfattende vurdering av siktede. Observasjonen vil bli utført av to sakkyndige. Arbeidet med å finne sakkyndige er igangsatt, og det forventes en avklaring i løpet av neste uke, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag.

Manshaus angrep lørdag 10. august moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Han avfyrte skudd, men ingen ble alvorlig skadd i skytingen. Han er siktet for terror, i tillegg til drapet på sin stesøster.

Gjennomførte psykiatrisk observasjon i forrige uke

21-åringen ble underlagt en over tre timer lang psykiatrisk observasjon på politihuset i Oslo onsdag i forrige uke. Den ble gjennomført av psykologspesialist Marianne Teigland, som leder rettspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus.

Den innledende samtalen kretset rundt 21-åringens mentale tilstand og hans livshistorie. Den gir grunnlag for å vurdere evnenivå og tilregnelighet, som vil være det sentrale spørsmålet i en straffesak.

– Vi er fornøyd med konklusjonen til spesialpsykologen. Det var den veien vi ventet at det skulle gå. Dette var en samtale med psykolog som varte i over tre timer. Det er skrevet en lang rapport som følge av det. Dette har også gitt oss nyttig informasjon i etterforskningen, uten at jeg kan gå i detaljer om det, sier Kraby

Publisert: 29.08.19 kl. 14:35







