BEGRAVET: Mer enn 100 personer fra det somaliske miljøet hadde møtt opp til begravelsen i Tromsø. Foto: Terje Mortensen

De to omkomne i Svolvær-ulykken er begravet

TROMSØ (VG) Sadio Hussein Jeladi (19) og Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39) ble begravet på den muslimske delen av Sandnessund gravlund i Tromsø torsdag.

I dørgende stillhet sto en gruppe på over 100 mennesker samlet med foldede hender foran de to hvite kistene torsdag ettermiddag.

En imam fra Tromsø ledet bønnen før de la kistene i jorden. Under begravelsen stod de oppmøtte i en ring og snakket og klemte hverandre.

Det er Sadio Hussein Jeyladi og Ahmed Sheikh Osman Mohamed som ble begravet torsdag. De to mistet livet da bilen de satt i kjørte utfor fergekaien i Svolvær og havnet i vannet lørdag.

Politiet opplyser at mye tyder på at ulykken skjedde under øvelseskjøring.

Familiefar og storesøster

Rundt 70 av de oppmøtte hadde reist opp til Tromsø fra Svolvær i biler og minibusser, en reise på godt over 400 kilometer. De sørgende deltok i en minnestund i Tromsø sentrum før de kjørte sammen ned til gravplassen.

Osman Mohameds svigerbror, Abdiwahab Osman Jibril, er en av flere som har flydd inn fra utlandet for å delta i begravelsen.

— Jeg er så takknemlig for at det er så mange som har møtt opp. Det har kommet folk fra flere byer i Norge, og fra England, Sverige og Finland. Det er mange som bryr seg, vi er alle en stor familie, sier han til VG.

Både Jeyladi og Osman Mohamed omtales i varme ordelag av klassekamerater på videregående og kolleger på arbeidsplassen. De var begge del av det somaliske miljøet på Svolvær.

Osman Mohamed etterlater seg kone og fire barn.

En fortsatt kritisk skadet

Jeyladi var eldst i en søskenflokk på seks. Den siste passasjeren i ulykkesbilen var moren hennes. Hun ligger på Universitetssykehuset i Nord-Norge med kritiske skader.

— Det er tungt. Jeg tenker mye på både min søster, niese og resten av familien, sier Jeyladis onkel, Bashiir Ali Sheikh Muse.

– Samtidig er vi takknemlig for all støtten vi har fått, både fra kjente og ukjente. Det betyr mye for oss.

TOK FARVEL: Bårene ble senket i jorden på Sandnessund gravlund torsdag ettermiddag. Foto: Terje Mortensen

Politiet avventer svar fra den tekniske undersøkelsen av bilen, samt en redegjørelse fra Statens vegvesen angående autovernet på kaia.

Statens vegvesen bekreftet mandag kveld at en brøytebil ødela autovernet på fergekaien i Svolvær i vinter.

Publisert: 29.08.19 kl. 16:25