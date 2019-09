Store deler av Veslemannen har rast: – Største skredet siden vi startet overvåkningen

RAUMA (VG) Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har økt de siste dagene. Torsdag kveld gikk det største raset denne sesongen.

Fra klokken 18 onsdag til klokken 18 torsdag gikk det hele 40 skred. Torsdag kveld har det gått ytterligere ti – antageligvis flere, sier vakthavende geolog ved NVE, Einar Anda, til VG.

Klokken 21.30 torsdag sier NVE-geolog Lars Harald Blikra til NRK at store deler av fjellpartiet Veslemannen har rast ut.

Klokken 21 gikk det største målet som noen gang har vært registrert.

– Det er det største skredet siden vi startet å overvåke dette fjellet i 2014, sier Anda.

– Med 99 prosent sikkerhet har dette «Spiret» i fronten gått ut. Dette har vi sett på som den stabiliserende fronten. I tillegg har en del til gått ut, sier han.

– Har Mannen rast?

– Den går bit for bit, sier Anda.

Fjellpartiet ble røyklagt etter at det gikk flere store ras torsdag kveld. Foto: Torstein Bøe

– Vi kan bare si at dette er det største skredet. Hvor mye av den totale delen som har gått vet vi ikke ennå.

VGs journalist på stedet forteller at det buldrer fra fjellsiden og at støvet ligger langs hele kløften i fjellet etter det store raset. Det er heller ikke mulig å se hverken Veslemannen eller det såkalte «Spiret», som refererer til den nedre delen av fjellpartiet.

– Er det vanlig at det går så mange skred?

– Det har blitt vanlig i dag. Det går flere skred når det er store bevegelser, men det har aldri vært så mange som den sesongen her. Bevegelsene er store, og spesielt i frontpartiet har det vært større bevegelse enn det har vært tidligere, sier Anda.

– Det kommer nok til å gå flere skred i løpet av natten, sier han.

Fjellpartiet har hatt rekordstore bevegelser det siste døgnet.

Ifølge seksjonsleder i NVE, Lars Harald Blikra, har øvre del av fjellpartiet beveget seg 1 meter det siste døgnet. I nedre del, ofte kalt «Spiret», er bevegelsene opp mot 70 cm.

– Det er en meter i døgnhastighet i den øvre delen, og kanskje 70 cm i «Spiret». Det er ganske likt i hele delen, sa Blikra til pressen torsdag ettermiddag.

Til sammenligning beveget «Spiret» seg 58 cm i hele 2018.

HÅPER DET ER OVER: Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad (H), håper Veslemannens dager er omme. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

– Ventet på dette i fem år

Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad (H), forteller til VG at om Mannen nå raser, er dette er noe innbyggerne har ventet på i fem år

– Vi må jo se an hvordan det ligger an der, om det er mye som kom ned. Men det er vanskelig, for det begynner å bli mørkt. Vi har ventet fem år på det her nå.

Han sier det først og fremst er innbyggerne, som har vært evakuert en rekke ganger, han tenker på.

– Dette har de hatt hengende over seg i fem år nå. Det er en gledens dag om det har kommet ned så mye at man kan sette en strek for historien om Veslemannen. Det er en lettelse.

Ordføreren satt å så på fotballkamp da han fikk beskjed om å sjekke sendingen fra stedet. Han så det voldsomme raset, og kastet seg i bilen, forteller han.

– Det var en voldsom støvsky. Jeg heiv meg i bilen og kjørte oppover, sier han.

– Hvordan har all oppmerksomheten rundt dette vært for dere?

– Nei, det har vært spesielt. Det har vært, på det meste, 52 journalister og fotografer her, det har vært vilt. Men det er jo første gang at man kan oppleve et skred live på tv.

