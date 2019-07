ÅSTED: Overfallsvoldtekten skal ha skjedd i nærheten av dette området på Sem i Tønsberg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

22-åring dømt til syv års fengsel for voldtekt av kvinne med barnevogn

En 22-år gammel rumensk mann er dømt til syv års fengsel for å ha overfalt og voldtatt en kvinne som trillet barnevogn i et nabolag i Tønsberg i mars.

Kvinnen var ute på trilletur med barnevogn da voldtekten skjedde. Det er gjort DNA-funn på stedet som knytter mannen til voldtekten.

Han truet kvinnen med en skrutrekker, presset henne over et autovern og voldtok henne, heter det i dommen.

I tillegg til voldtekten, var mannen tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tjenester ved tre anledninger og for å ha brukt narkotika.

– Jeg mener dommen er altfor streng, og vi kommer til å anke straffeutmålingen, sier 22-åringens forsvarer Robert Wagner til VG.

Wagner har enda ikke snakket med sin klient, og vet derfor ikke hvordan han stiller seg til dommen.

– Han var forberedt på en streng straff, sier forsvareren.

Mannen erkjente forholdene han var tiltalt for i Vestfold tingrett i slutten av juni.

– Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken, med unntak av tiltalte etter hvert erkjente forholdet, heter det i dommen.

Det står videre at retten mener at voldtekten var så graverende at det av allmennpreventive hensyn må settes en særlig streng straff for handlingen. Det pekes på at det er viktig at folk opplever det som trygt å bevege seg i det offentlige rom, samt at foreldre eller andre omsorgspersoner på tur med små barn har krav på den strengeste beskyttelse.

I tillegg til fengselsstraffen, har retten besluttet at det skal betales 250.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Dommen på syv år er strengere enn aktors påstand om 6 år og 3 måneder, med fradrag av 90 dager for utholdt varetekt.

Mannen anket dommen på stedet, skriver Aftenposten.

Publisert: 03.07.19 kl. 09:50 Oppdatert: 03.07.19 kl. 10:38