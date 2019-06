DRAP: 31. oktober drepte en nå 17 år gammel gutt 16 år gamle Laura Iris Haugen (16) på Vinstra. Gutten var 16 år gammel da drapet skjedde. Foto: Trond Solberg

Lærer mener tiltalte oppførte seg normalt på drapsdagen

LILLEHAMMER (VG) Dagen Laura Iris Haugen (16) ble drept gikk tiltalte fra skolen rundt 13.40. To timer senere gikk han til angrep på jenta.

Flere av tiltaltes lærere har vitnet i retten, blant annet hans kontaktlærere på barneskolen, ungdomsskolen og videregående.

Guttens kontaktlærer på videregående hadde undervisning med tiltalte bare timer før drapet. 31. oktober leverte tiltalte en rapport.

Læreren fortalte at tiltalte ofte leverte oppgaver før de andre elevene. Det gjorde han også drapsdagen.

– Han gikk fra skolen klokken i 13–14-tiden, sa læreren.

Han sa videre at tiltalte skal ha dratt fra skolen rundt klokken 13.40, og at 17-åringen oppførte seg som vanlig.

– Festet du deg noe som var annerledes med han den dagen, spurte aktor Jo Christian Jordet.

– Jeg har prøvd, men det kan jeg ikke si, svarte læreren.

Ifølge tiltalen stakk tiltalte avdøde gjentatte ganger med kniv klokken 15.50 samme dag.

ET AV DE SISTE BILDENE: Dette bildet ble tatt kort tid før Laura Iris Haugen (16) ble drept. Foto: Privat

Skrev historier på barneskolen

I helgen ble tre nye lærere avhørt av politiet. Alle tre vitnet i retten mandag.

De fortalte at tiltalte var faglig sterk, og at han tidvis var alene på skolen.

I utgangspunktet hadde pressen blitt ilagt referatforbud for lærernes forklaringer, men tingrettsdommer Ingulf Nordahl valgte å oppheve forbudet.

Aktor har tidligere lagt frem og lest fra flere historier tiltalte har skrevet. Felles for tekstene er at de alle omhandler vold mot kvinner.

Ifølge to av guttens kontaktlærere på barneskolen skrev gutten historier allerede i fjerdeklasse. Temaet skal blant annet ha vært krig. En av lærerne fortalte at andre også gjorde det, og at hun ikke reagerte på det.

På ungdomsskolen skal gutten ha tegnet tegninger der våpen ofte var motivet.

DOMMER: Tingrettsdommer Ingulf Nordahl (midten) og rettspsykiaterne Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.) og Terje Tørrissen Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tilregnelighet

Mandag forklarte flere behandlere som har vært i kontakt med tiltalte seg. Pressen er ilagt referatforbud, og kan derfor ikke referere fra deres forklaringer.

Tilregnelighetsspørsmålet står sentralt i saken. Dersom retten finner at tiltalte var utilregnelig på gjerningstidspunktet kan han ikke dømmes til straff, men tvungent psykisk helsevern.

Aktor har i utgangspunktet lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, likevel tas det forbehold i tiltalen om at aktor likevel kan nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring, dersom det er bevist at tiltalte var tilregnelig.

Publisert: 24.06.19 kl. 13:32