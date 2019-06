66 KILO: Politiet har beslaglagt 66 kilo amfetamin i saken. Foto: Politiet

Advokater tiltalt for narkotikakriminalitet

To profilerte Tromsø-advokater er tiltalt i en omfattende narkotikasak. De skal ha innført flere titalls kilo amfetamin til Norge, som del av en organisert kriminell gruppe, ifølge tiltalen.

Det er riksadvokaten som har beordret at det skal tas ut tiltale i den største narkotikasaken i Nord-Norge.

De tiltalte er to advokater ogl tre andre menn. De er anklaget for innførsel, oppbevaring og salg av amfetamin, eller medvirkning til dette.

Både Kripos og Europpl har vært koblet inn i saken.

TV 2 omtalte saken først.

Mannen som er pekt ut som lederen i gruppen har ifølge tiltalen planlagt og tilrettelagt for innførsel av 87 kilo amfetamin for videresalg.

Ifølge tiltalen skal amfetaminet ha blitt innført i perioden mellom høsten 2016 og høsten 2017, i to omganger. Det første partiet amfetamin skal ha vært på 17 kilo og blitt innført i oktober 2016. Det andre partiet, som skal ha vært på 70 kilo, ble innført i september 2017.

I oktober 2017 gjorde politiet rekordbeslag i Tromsø sentrum.

– Beslaget er langt større enn det vi har vært borti tidligere. Vil karakterisere det som et enormt beslag. Dette bekymrer oss, og det bekrefter den negative utviklingen vi har sett, sa påtaleleder Einar Sparboe Lysnes den gang.

En av advokatene skal ha vært direkte involvert i salget av narkotikaen, betalt flybilletter til en av de medtiltalte og formidlet kontakt mellom enkelte av medtiltalte.

Den andre a dvokaten er i tillegg til medvirkning til innførsel også tiltalt for å ha oppbevart 43 gram kokain.

–Ikke gjengs for advokater

Den ene narkosiktede eks-advokaten har tidligere latt seg intervjue av Advokatbladet.

– Jeg håper folk skjønner at det jeg har gjort ikke er gjengs for advokater, og ikke er det for meg heller, sa advokaten da.

Tidligere hadde mannen en rekke styreverv og et tillitsverv i Advokatforeningen.

– Det er skammelig det jeg har gjort. Jeg har påført kolleger ubehag, og vært med på å svekke advokatenes rykte, og å gi advokatstanden en kraftig ripe i lakken. Det må jeg beklage overfor alle kolleger – ikke bare de jeg jobbet med, sier mannen til Advokatbladet.

Publisert: 21.06.19 kl. 15:02 Oppdatert: 21.06.19 kl. 15:14