BACK TO BASICS: Taktikk-legging i sand er en gammel øvelse i Forsvaret – og nå gjeninnføres denne metoden ved Krigsskolen. Foto: YLVA SEIFF BERGE/FORSVARETS FORUM

Dette er hærens nye taktikkverktøy: En sandkasse!

Synes du det er moro med actionfylte animerte krigsspill? Velkommen til Hærens aller nyeste taktikkverktøy – plassert i eget rom på Krigsskolen: En sandkasse!

Eller som instruktøren, kaptein Philip Matlary sier til Forsvarets eget organ Forsvarets Forum:

– Vi kaller dette Sand Table Exercise.

Han fikk inspirasjonen til å bygge et taktikkrom med sandkasse – eller sandbord – etter en studietur hos det amerikanske militæret – US Marine Corps i Quantico-basen i Virginia, USA. Nå har han installert ikke bare ett, men flere sandkassebord på den norske Krigsskolen.

KRIGSBAKGRUNN: Kompanisjef David Smith fra US Marines base på Værnes deltar i undervisningen. Han har bakgrunn fra Irak, Afghanistan og Jemen. Foto: YLVA SEIFF BERGE/ FORSVARETS FORUM

Høres analogt og banalt ut

Og undervisningen er så langt fra moderne datateknologi som det er mulig å komme: Med hendene lages en liten modell i sand av området de ser på et kart. I sandkassen brukes et hvitt bånd for å markere veier, og kort i papp markerer hus.

– Det er ironisk at vi tar i bruk noe vi for så vidt har brukt før, og som høres så analogt og banalt ut. Men logikken og psykologien i det er velfundert. Det brukes også i stor utstrekning i Hærens avdelinger, sier Matlary til VG.

Liten militær erfaring

En liten sandhaug er en høyde som skal inntas, og artilleriild blir markert ved å strø sand fra en hånd. Og skudd? Skyteserier lages ved at kursdeltagerne klapper i hendene!

Hele treningsanlegget har kostet 350.000 kroner – og det er det verd, mener instruktøren.

Han peker på at mange fremtidige kadetter har liten eller ingen militær erfaring.

– Dette er en metode til å trene problemløsning, å lære seg å ta raske og gjennomtenkte valg. Blant annet skiller vi mellom intuitive beslutninger og såkalt analytiske beslutninger, forklarer Matlary overfor VG.

PAPP OG SAND: Krigshandlingene øves ved hjelp av sand, papp og – ja – klapping! Foto: YLVA SEIFF BERGE/ FORSVARETS FORUM

Bevisste beslutninger

– Intuitive er den typen beslutninger vi ofte gjør uten å tenke, og som utgjør 90 prosent av avgjørelsene vi tar. Analytiske beslutninger gjøre på grunnlag av fakta og informasjon og refleksjon. I motsetning til intuitive beslutninger, opplever man en sterk følelse av agens – en bevissthet om at man tar en avgjørelse – når man tenker analytisk. Når vi bruker sandbordene, spør vi gjerne elevene om hvilken av de to typene beslutning de brukte under striden.

Et viktig poeng i bruken av sandbordene, er at den som leder kampen står med ryggen til:

– Han ser ikke bordet, men har kart over det. Han er helt avhengig av meldinger fra dem som utfører kampen, slik at han kan lede dem. Det samme systemet har motstanderne. Det er forestillingsevnen til lederne som omdanner det banale modellbordet til realistisk beslutningstrening. I tillegg blir dette også en realistisk trening i rask og presis kommunikasjon, forklarer Matlary.

– Men husk – dette er egentlig ingen ny metode – faktisk var tinnsoldater ikke til pynt, men brukt som markører i krigsspill i undervisningen av offiserer, understreker han.

Velprøvd metode

Kompanisjef David Smith ved US Marines base på Værnes deltar i undervisningen, og sier at slike sandbord er viktig i taktikkundervisningen i marinekorpset.

– Alle offiserene har vært gjennom dette mange ganger, sier han til Forsvarets Forum.

– Dette er forenklede varianter av øvelser i felt, bare at det er raskere å gjennomføre. Det er som rollespill, sier han.

