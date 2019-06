KAN TAPE: Mandag blir det klart om Vy får beholde ansvaret for betjeningen av togene i Trafikkpakke 2, eller om kontrakten går til et konkurrerende selskap. Foto: Frode Hansen/VG

Tidligere NSB-sjef ut mot å konkurranseutsette togrutenettet

Mandag kunngjør Jernbanedirektoratet hvem som får kontrakten for Trafikkpakke 2 Nord.

Nå nettopp







Klokken 12 legger jernbanedirektør Kirsti Slotsvik frem tildelingen av kontrakten for den andre trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge.

Kontrakten som nå blir kunngjort omhandler hvem som skal få ansvar for betjening av togene. Togrutene som inngår i trafikkpakken er Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Operatøren som vinner anbudet får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år, med oppstart i juni neste år.

Vy risikerer dermed å miste en stor del av sine togruter.

– Feil fokus

Det er foreløpig ukjent hvor mange selskaper, og hvilke, som konkurrerer mot Vy om å overta de seks rutene.

Tidligere konsernsjef i NSB, Osmund Ueland, sier til NRK at politikerne er altfor opptatt av konkurranse, og mener at de heller burde ruste opp togtilbudet og bygge dobbeltspor.

les også Varsler togtrøbbel i Norge frem til 2030

– Det er feil fokus og absolutt i feil rekkefølge. Kundene er opptatt av best mulig togtilbud og at togene går raskt, hyppig og i tide. Dette får man ikke til uten å bygge dobbeltspor. I 30 år har man snakket om å bygge dobbeltspor, uten at det har skjedd særlig mye, sier han til statskanalen.

Tapte forrige anbudskonkurranse

I oktober i fjor tapte Vy, som da het NSB, kontrakten om Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, til fordel for britiske Go-Ahead.

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund uttalte den gang til Dagsavisen at NSB var sjanseløse i anbudskonkurransen.

les også Vil ha ett togselskap – og det skal ikke hete Vy

– Ut fra oppsplittingen av NSB og etableringen av Norske Tog og Entur, samt overføringen av disse selskapene og Mantena til Samferdselsdepartementet, var det ikke mulig å la NSB vinne. Alle virkemidler og konkurransefordeler ble fratatt NSB.

Hun sa videre at Jernbaneforbundet ikke kan se at dette var noe annet enn «avtalt politisk spill», basert på politisk ideologi, og at det virket usannsynlig at det har vært en redelig konkurranse.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviste kritikken fra Sæthre. På spørsmål om NSB også vil tape de to neste trafikkpakkene, som altså inkluderer Trafikkpakke 2 Nord, svarte han til avisen at det på ingen måte er gitt.

– Tvert imot sier NSB at de har lært mye av denne konkurransen, og jeg håper de fortsetter å konkurrere. Vi ser at de halverte prisen sin i denne konkurransen. Billigere jernbane gir oss muligheten til å drive enda mer jernbane og til å kjøpe inn flere togsett.

Publisert: 17.06.19 kl. 10:38