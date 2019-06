DØGNET RUNDT: – Vi føler at vi gjør noe som gir oss veldig mening, sier ekteparet Østerås. Foto: Mattis Sandblad

Grisebøndene Maria (38) og Arne Elias (39): – Bondens ansvar å følge regelverket

STANGE (VG) Med stolthet i arbeid og livsstil reagerer Maria og Arne Elias sterkt på funnene i NRKs «Griseindustriens hemmeligheter».

– Dette er en gjeng med toppidrettsutøvere. De yter maks hele tiden, og vi må tilrettelegge for toppidrettsutøverne våre, sier Maria Østerås.

Utøverne hun snakker om, er grisene sine. For øyeblikket rundt 650 av dem.

Neste uke forventes det 400 nye spedgriser til Lund Gård i Stange kommune. Da forsvinner 140 griser til slakt.

Og slik går hverdagen, i hvert fall en stor del av den, til Maria og ektemannen Arne Elias.

Sammen har de drevet gård og griseoppdrett i seks år.

TOPPUTØVERE: Med over 600 griser på gården, er Maria og Arne Elias Østerås opptatt av å se hver enkelt gris. Foto: Mattis Sandblad

Industriens hemmeligheter

– Det er mange dyr å holde øye med, så det handler om å innarbeide seg ulike teknikker i rutinene. Fôringen skjer på bestemte klokkeslett, da er vi der samtidig og skraper bort møkka, og da er det enkelt å se at ingen har vondt noe sted, og har god matlyst, sier Arne Elias.

– Ja, og hvis grisen ikke er i form, den ikke har matlyst og ikke kommer bort, spør du deg selv om hvorfor ikke grisen reiser seg opp. Da går du bort, undersøker, og viktigst av alt så gjør du noe med det, skyter Maria inn.

Det de snakker om er ren selvfølge.

Selvsagt er det sånn. For dem.

HELDIG GRIS: Skal du stelle og jobbe med dyr må du sørge for at de har det bra, understreker Maria og Arne Elias. Foto: Mattis Sandblad

Onsdag viste NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter».

Dokumentaren ble filmet med skjult kamera over en periode på fem år, og avdekker alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av norsk gris.

Flere norske grisebønder mener Brennpunkt-dokumentaren ikke representerer hele griseindustrien og mener kun det verste kommer fram.

EN STØKK: Maria og Arne Elias synes onsdagens dokumentar var vond å se, men mener at den er viktig. Foto: Mattis Sandblad

Det dokumentaren avdekker har gitt Maria og Arne Elias en skikkelig støkk, som de selv sier.

– Det er vondt å se, det er helt uforståelig og uakseptabelt. Vi har et av verdens strengeste regelverk å forholde oss til, og det er bondens ansvar å følge regelverket og stelle godt med dyra sine, sier Maria.

Arne Elias understreker at det er viktig at dokumentaren har fått det fokuset den har fått fordi god dyrevelferd er så viktig.

– Skal du stelle og jobbe med dyr, så må du sørge for at dem har det bra, sier han.

Døgnet rundt

Maria forklarer at de strekker seg langt i arbeidet med grisene.

– Jeg må det, jeg får ikke sove hvis jeg ikke gjør det, sier hun og legger til:

– Det er den største gleden når det går bra med grisene. Så hender det at noen av grisene blir syke, og at man av og til må avlive, men på en riktig måte, i henhold til hva vi har lært på avlivingskurs.

Ellers kan du ikke være bonde, påpeker hun.

Arne Elias er enig.

– Det er en grunn til at motiveres til å være i fjøset døgnet rundt når det er grising, gjennom gleden å se grisene bli født og vokse opp. Men også gjennom sorgen, når det ikke går bra med dyret.

TID SAMMEN: Maria og Arne Elias med døtrene Agnes (8) og Maren (10). De har også sønnen Arne (4). Foto: Mattis Sandblad

– Vi føler at vi gjør en viktig jobb, og at vi gjør noe som gir oss mening, vi produserer trygg mat til Norges befolkning. Vi er stolte av det gode arbeidet som er lagt ned i Norge med dyrene våre, slik at vi har friske dyr som trenger svært lite antibiotika. Vi har tro på kornet vi produserer på jordet, og på grisene vi har her inne. At det er viktig, sier Maria.

– Hvis folk skal fortsette å ha lyst til å være bonde i flere generasjoner, må det være fordi det er noe de brenner for og er stolt av. At de kan gå i Oslo med ordet bonde på skjorten og mene at du gjør en viktig jobb, understreker Arne Elias.

Publisert: 21.06.19 kl. 11:56