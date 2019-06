Norske grisebønder fortviler etter NRK-dokumentar: – Gjelder ikke hele næringen

Flere norske grisebønder mener Brennpunkt-dokumentaren ikke representerer hele griseindustrien og mener kun det verste kommer fram.

I går viste NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Dokumentaren ble filmet med skjult kamera over en periode på fem år, og avdekker alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av norsk gris.

Audhild Slapgård er en av grisebøndene som reagerer på dokumentaren. Slapgård driver en gård i Vuku i Verdal og har slaktegriser som følger dyrevelferdsprogrammet.

– Filmen skaper et inntrykk av at dette gjelder hele næringen. Det klarer ikke jeg å se. Jeg har vært i mange svinefjøs og ikke opplevd det som skjer i filmen, sier hun til VG.

Hun forteller at hun savnet å se vanlig, daglig stell av grisene i innslaget.

– Filmen viser situasjoner der dyr blir veldig dårlig behandlet. Det er grove brudd på dyrevelferdsloven, sier hun.

Slapgård tar sterkt avstand fra det som kommer fram i Brennpunkt-episoden.

Hun understreker at dyrevelferden er den enkelte bondes ansvar, men etterlyser at næringen tar et større ansvar.

DYREVELFERD: Audhild Slapgård driver en gård i Vuku i Verdal og har slaktegriser som følger dyrevelferdsprogrammet. Hun reagerer på Brennpunk-dokumentaren. Foto: Privat

– Det må vi gjøre noe med. Det er ikke sånn vi skal ha det i norsk svineproduksjon i det hele tatt, sier hun.

Slapgård forteller at grisene deres får mat fem ganger om dagen, har tilgang på drikke hele døgnet og i at det alltid er godt med strø i bingen. I hver binge har de en leke hengende. Under hvert stell får de litt høy, å av og til får de også papp og papir som de leker masse med.

Slapgård mener behandlingen av dyrene ikke har noe med økonomi å gjøre.

– Det er mye mer lønnsomt å behandle dyra godt, og vi skal jo ha et godt arbeidsmiljø også. Det vi gir til dyra, få vi tilbake, sier hun.

Slapgård mener god dyrevelferd og dyrehelse er grunnen til at Norge har den laveste bruken av antibiotika i verden.

– Satt hele griseindustrien i et dårlig lys

– Dokumentaren har satt hele griseindustrien i et dårlig lys. Dyrene skal ikke ha det sånn, og det er viktig at det som vises i denne filmen blir slått ned på. Men de må ikke dra med seg resten, sier Elin Solnes, som bor og jobber på småbruket Borgar Jordbruksprodukter i Seljord.

Selv har Borgar Jordbruksprodukter ti griser på gården sin, og hun forteller at de får daglig sjekk om det er noen skader eller sykdom, og at de da tilkaller veterinær om det skulle være noe.

Elin Solnes. Foto: Privat

Hun sier videre at de på gården også tar seg tid til å kose med grisene og sørge for at de har det ordentlig bra. Hun føler ikke at Brennpunkt-dokumentaren er representativ for hele industrien.

– Dokumentarskaperen besøkte 13 fjøs og slakteri, og de viser jo selvfølgelig bare de verste sidene i filmen. Det er forståelig at storskalaprodusentene med 200 gris på bås må drive annerledes enn de som har 20 griser, men det som ble vist i dokumentaren er ikke akseptabelt. Men det er ikke alle steder det er sånn. Jeg vet at det finnes mange flere som oss, som lar grisene sine gå ute og ha det bra.

Mener det skyldes prispress

VG har tidligere omtalt Nedre Skinnes gård, der familien Svalastog Skinnes har et mål om å bli verdens beste på dyrevelferd og miljø. Live Svalastog Skinnes har inntrykk av at de aller fleste gir grisene sine godt stell og tilsyn, og at de bryr seg om dyrene.

– Dokumentaren gir heldigvis ikke et representativt bilde for griseindustrien i Norge. Hvis man ser vekk fra skrekkeksemplene i denne dokumentaren mener jeg at «systemfeilen» er at industrielt landbruk premieres, og at når prisene blir presset ned av butikker og forbrukere, så vektlegges lav pris høyere enn dyrevelferd. Da følges systemet av det, sier hun.

– Men vi merker at det er flere og flere forbrukere som verdsetter dyrevelferd, og dermed er villige til å betale mer for det, Live Svalastog Skinnes.

Se video: Slik har grisene det på Nedre Skinnes gård:

