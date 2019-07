Frp-leder Siv Jensen sliter med oppslutningen, og Frp kan gå mot det dårligste stortingsvalget siden 1993. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ny elendig måling for Frp

Både Høyre og Frp sliter kraftig på junimålingen fra Klassekampen og Nationen. Senterpartiet ville blitt dobbelt så stort som Frp på Stortinget.

NTB

Nå nettopp







Høyre faller 3,1 prosentpoeng til 21,2 prosent og Frp faller 1,4 prosentpoeng til bare 8,8 prosent.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Frp 15,2 prosent av stemmene. Om partiet får 8,8 prosent, ville det vært det dårligste valgresultatet for partiet siden stortingsvalget i 1993. Frp har aldri blitt målt lavere siden Norfakta begynte å utføre månedlige stortingsmålinger for Klassekampen og Nationen i 2008. Partiet mister velgere til Høyre, bompengepartiet FNB og Sp.

Håper på bompengeeffekt

Nestleder Terje Søviknes i Frp tror tallene vil endre seg når bompengeforhandlingene er ferdige.

– En del av våre velgere er åpenbart litt avventende når det gjelder forhandlingene om bompenger. Jeg håper på et godt resultat som utgjør en forskjell for landets bilister, sier Søviknes til Nationen.

les også Bompengepartiet skal ha første landsmøte etter valget: – En stor utfordring

De fire regjeringspartiene får til sammen en oppslutning på 37,2 prosent. Ved stortingsvalget i 2017 hadde de 48,8 prosent av velgerne i ryggen. Mandatfordelingen gir regjeringspartiene 60 stortingsplasser, langt unna de 85 som kreves for flertall på Stortinget.

Bompengepartiet satser nasjonalt

Nytt på denne målingen er at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) kommet inn på Stortinget med tre representanter fra henholdsvis Oslo, Rogaland og Hordaland.

– Det er veldig bra med tanke på at vi ikke har satt sammen et nasjonalt program ennå, sier FNB-grunnlegger Frode Myrhol, som kaller målingen «sensasjonell» for partiet.

– Målsettingen er å komme inn på Stortinget i 2021, og det tror jeg vi har gode muligheter til.

Bakgrunnstallene viser at Sp er det største partiet i Trøndelag, og at det kjemper mot Ap om å bli det største partiet i Nord-Norge.

les også Ras på meningsmåling for regjeringspartiene og Ap

– Det er områder av landet der folk kjenner mest på den sentraliseringen som har skjedd de siste årene, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet til Klassekampen.

Oppslutningen om partiene fordeler seg slik: SV 7,6 (+1,6), Ap 24,4 (-0,8), Sp 15,1 (- 0,5), KrF 4,3 (+1,1), Venstre 2,9 (+1,4), Høyre 21,2 (-3,1), Frp 8,8,2 (-1,4), Rødt 4,2 (-1,7), MDG 5,5 (-0,2) og FNB 3,4 prosent.

Målingen er utført 2. og 3. juni av Norfakta for Klassekampen og Nationen. 1.001 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1,1 og 2,7 prosent og er størst for de største partiene.

Publisert: 06.07.19 kl. 08:58