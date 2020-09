VALGPROGRAM: De to statsrådene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim har ledet Høyres programarbeid. På menyen står både foreslåtte skattefradrag og nye måter å jobbe på. Foto: Hallgeir Vågenes

Høyre vil få ungdom i arbeid med lavere lønn og lavere skatt

Høyres programkomité foreslår et eget skattefradrag for alle under 30 år som er i jobb. De vil også åpne for utdanningsjobber som betyr lavere lønn for ungdom som ikke har fullført videregående.

Ifølge Linda Hofstad Helleland, som leder den interne programkomiteen, kan lønnskutt for disse jobbene forsvares fordi de private arbeidsgiverne påtar seg et stort ansvar og tett oppfølging ved å tilby dem jobb.

Men hun avviser at forslaget er sosial dumping:

– Vi ønsker å åpne en ordning for dem som ikke har fullført utdanning, og som aldri kommer tilbake på skolen. De kan få kontrakter på 18 til 24 måneder, hvor de forplikter seg til å opparbeide kompetanse, mot å få noe lavere lønn. Oppfylles kontrakten, må arbeidsgiveren stille opp med fast jobb på vanlige vilkår, sier Hofstad Helleland til VG.

Omstridt

– Det er omstridt å sette ned lønningene til folk, men her mener vi det kan begrunnes godt. Mange ungdommer sliter med å fullføre utdanning, og dermed er det vanskelig å komme ut i jobb, sier Henrik Asheim til VG.

– Hvor store lønnskutt vil dere gå med på?

– Det må arbeidsgiveren og arbeidstageren bli enge om, men innenfor fast bestemte rammer med en rimelig mulighet for å oppnå utdanningsmålene, og en garanti om fast jobb dersom målene nås. Jeg legger til grunn at bedriftene tar et samfunnsansvar og ikke ser etter mulige måter å skaffe seg billig arbeidskraft på., sier Asheim.

Han er nestleder i programkomiteen.

Regjeringspartiet Høyre ruller nå ut nye forslag som skal inn i partiprogrammet som Erna Solberg og co. skal gå til valg på neste høst.

Fredag om en uke skal Høyre avvikle sitt forsinkede mellomvalg-landsmøte på Gardermoen, med partiledelsen til stede og delegater som sitter hjemme i sine fylker.

– Vårt hårete mål er at i 2030 skal ni av ti elever fullføre videregående utdanning. Det er en betydelig økning. Men likevel er det da en av ti som ikke fullfører. Det er denne gruppen som bør få anledning til å komme seg videre gjennom et slikt tiltak, sier Asheim.

Skattelette

Samtidig vil en enstemmig programkomité kutte i skatten til de yngste på arbeidsmarkedet.

Asheim og Hofstad Helleland sier at det har vært en stor diskusjon i programkomiteen om skattelettelser.

– I Sverige får alle som er i jobb et eget jobbskattefradrag. Vi har ønsket å spisse dette til den aldersgruppen som ofte har lavest lønn og høyest utgifter. Dette er også et tiltak for å gjøre det mer attraktivt for unge å være i jobb, sier Henrik Asheim.

Ukjent prislapp

– Hvor stort fradrag og hva vil det koste?

– Vi har ikke satt noe beløp. Men det må være på et nivå som har effekt. I Sverige tror jeg det er rundt 1000 kroner i måneden, sier Asheim.

– Hensikten er å motivere flest mulig til å komme seg ut i arbeid og bidra til fellesskapet. Vi vet at lavere skatt fører til at flere kommer i jobb. Ved å inkludere flere øker vi skatteinntektene, sier Linda Hofstad Helleland.

AVVISER SKATTEKUTT: Rigmor Aasrud (til venstre) er Aps fremste arbeidslivspolitiker, her sammen med tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie (H) Stortinget høsten 2019. Foto: Frode Hansen

Ap: Typisk Høyre

– Typisk Høyre-forslag, skattelette uten retning eller profil, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud, som er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, om forslaget om et jobbskattefradrag for de under 30 år.

Men hun er ikke like avvisende til Høyre-forslaget om utdannings-jobber i næringslivet:

– Jeg mener vi må prøve alt for å få i gang de unge som faller utenfor. Jeg er positiv til forslaget, forutsatt at de inneholder reell kompetanseøkning.

– Men dersom kontraktene går ut på full jobb mot lavere lønn, og kursing på fritiden, blir det helt feil, sier Aasrud til VG.

– Forslaget beskriver ikke hvordan denne opplæringen skal skje. Det er avgjørende at disse ungdommene får tilgang til gode systemer for opplæring, og at noen tar ansvaret for det og følger opp tett. Dersom det skal skje i arbeidstiden, er det bare rimelig at lønningene er lavere, akkurat som for lærlinger, legger hun til.

Publisert: 03.09.20 kl. 08:26