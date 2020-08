SLITER: Mer enn hver fjerde student med psykiske plager. For mange har isolasjonen under coronapandemien gjort dette verre. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

LO ber om bedre student-hjelp

Mange studenter sliter psykisk, og forteller om en forverring under pandemien. Nå ber LO om at de får mer hjelp.

– Nye studenter blir sittende alene og isolert. Vi ønsker at høyskoler og universiteter skal gjøre mer for at studentene blir inkludert, sier Michal Jan Warecki, leder for Industri Energi Student.

Michal Jan Warecki, leder for Industri Energi Student Foto: LO

LO har om lag 21.000 studentmedlemmer.

– Det er fint med digital undervisning, men det må legges mer til rette for at grupper av studenter kan møtes fysisk, på en smittemessig trygg måte, sier Warecki.

Han ønsker også at de digitale forelesningene skal brytes mer opp i grupper, slik at studentene i større grad kan snakke med hverandre.

– Lever isolert

Victoria de Oliveira, vernepleier og nestleder i Fagforbundet Ung. Foto: LO

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 sliter i utgangspunktet mer enn hver fjerde student med psykiske plager.

– Dette er svært bekymringsfullt. Det er godt dokumentert at studenter sliter mer psykisk enn andre befolkningsgrupper. De lever isolert, og coronapandemien gjør situasjonen enda vanskeligere. Allerede lenge før pandemien oppfordret vi regjeringen til å prioritere arbeidet med den psykiske helsen til landets studenter, og få på plass tiltak. Nå er behovet enda større, sier Victoria de Oliveira, vernepleier og nestleder i Fagforbundet Ung.

Statsråd deler bekymring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier til VG at også han er bekymret for studentenes psykiske helse.

– I vår ble mange sittende alene på studenthybelen i eksamensinnspurten med lite kontakt med både hverandre og forelesere. I høst har tusenvis av nye studenter startet et nytt kapittel i livet og mange har ikke fått den studiestarten studenter før dem har hatt. Derfor har jeg flere ganger understreket hvor viktig det er at universitetene og høyskolene tar ekstra godt vare på førsteårsstudentene i år, sier Asheim.

Han fortsetter:

– Jeg både forventer og håper at alle utdanningsinstitusjonene nå gjør det de kan for å gi alle en trygg og god start på semesteret og legger til rette for at studentene blir kjent med hverandre og det nye faget sitt uten at det går på bekostning av smittevernrådene.

Ber om bedre løsninger

– Vi ser mange ulike løsninger rundt i landet. Hvert studiested gjør ting på sitt vis, og det er mangel på retningslinjer fra myndighetene. Det verste er vel variasjonen i fadderukene, at nye studenter ikke har hatt mulighet til å bli kjent med sine studiekamerater, sier Michal Jan Warecki i LO.

En rekke studenter har i høst uttrykt bekymring for hvordan kvaliteten blir på heldigitalt semester.

6 av 10 elever i alderen 13 til 19 år sier at de lærte mindre med hjemmeundervisningen da skolene ble covid-19-stengt. Det viser en undersøkelse fra NOVA ved OsloMet.

OsloMet: Sprer undervisningen

Foto: Heiko Junge

OsloMet har innført flere tiltak for å bedre situasjonen for studentene. Nina Waaler, som er prorektor, understreker at de ønsker å ha noe fysisk undervisning på campus.

– For at flest mulig skal få et tilbud på campus har vi i høst spredt undervisningen lenger utover ettermiddagen og vi har opprettet et tilbud om trygg lesesal, i tillegg til booking av lesesalsplasser. Denne ordningen gjør det mulig for alle studenter – også de som er i risikosonen for covid-19 eller har tilretteleggingsbehov – å lese på universitetet, sier Waaler.

Hun roser studentforeningene for å skape viktige møteplasser for studentene.

– Hver torsdag inviteres studenter ved OsloMet til Kaffetid i Studenthuset P52. Det er en lavterskel og smittevennlig møteplass for alle våre studenter som har behov for å møtes, slå av en prat og få en kaffekopp.

NTNU: Klasser får møtes fysisk

Realfagsbygget i på NTNU, der en gruppe førsteklasse sivilingeniørstudenter ser immatrikuleringen sammen med sine nye klassekamerater. Foto: NTNU

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, sier de prioriterer dette arbeidet.

– En del av studentene våre opplevde ensomhet og lavere motivasjon i vår, da campus var stengt. Derfor gjør vi vårt ytterste for å legge til rette for sosiale og faglige møtesteder i høst, både fysisk og digitalt, sier Reitan.

Denne høsten tok NTNU i bruk et nytt grep for å gjøre den digitale immatrikuleringen mer sosial.

– For å legge til rette for en mer sosial start på studieåret, oppfordret vi i år det enkelte studieprogram til å samle klassene i forkant av immatrikuleringen og se den sammen klassevis, sier Reitan.

Publisert: 26.08.20 kl. 10:21

