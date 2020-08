LÆRERSJEF: Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er rystet over de nye tallene. Foto: Odin Jæger

Nye tall ryster lærer-sjefen: 15 prosent uten lærerutdanning

15 prosent av lærere i grunnskolen er uten lærerutdanning. I videregående utgjør ukvalifiserte lærere 21 prosent. Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet synes det er dramatisk høye tall.

Handal har hittil vært tilskuer til ordkrigen mellom regjeringspartiet Høyre og Arbeiderpartiet om hvem som har mest skyld i at mye av undervisningen i skolen gis av ansatte uten lærerutdanning.

Da Handal selv fikk del i den siste rapporten fra Statistisk sentralbyrå om andelen ukvalifiserte lærere i norsk skole siste skoleår fikk han hakeslipp. Nå utfordrer han de ordrike politikerne som skylder på hverandre.

– Dette er dramatisk mye høyere tall enn det vi tidligere har trodd. Nå er uansett ansvarlige politikere nødt til å reagere på disse tallene med det største alvor uansett parti. Vi forlanger at regjeringen tar tak i dette, sier Steffen Handal til VG.

Han får støtte av utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

– Dette er veldig dramatiske tall. Det viser at ukvalifiserte lærere er et enda mer alvorlig problem enn vi har trodd og det må tas tak i. Det å sikre kvalifiserte lærere er den viktigste forutsetningen for barns læring og vår viktigste skolepolitiske oppgave, sier Tvedt Solberg.

UTDANNING: Torstein Tvedt Solberg er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Mattis Sandblad

Spesielt i en fase med en politisk vedtatt fagfornyelse i skolen må elevene ha rett på at det er lærere med fagutdanning og et solid kunnskapsgrunnlag som tolker-, leser seg opp og setter fagfornyelsen ut i livet, mener Handal.

– Jeg vil utfordre statsminister Erna Solberg på at norske elever bør ha en rett til å bli undervist av lærerutdannede lærere. Bakdøra må stenges og det kan gjøres i forbindelse med revidering av opplæringsloven, sier han.

Kaos

Utdanningsforbundets leder med sine 180.000 medlemmer i form av lærere, barnehagelærere og skoleledere, synes det er synd at det hersker det rene kaos med ulike prosent-tall på antall årsverk, timer og stillinger uten lærerutdanning.

Det finnes to landsdekkende statistikkilder for lærere i grunnskolen og en for videregående opplæring. Disse statistikkildene er Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk om ansatte i barnehage og skole og Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

GSI eies av Utdanningsdirektoratet. En forskjell er at GSI baserer seg på planlagte behov i starten av oktober og den tar blant annet ikke hensyn til korttidsvikariater gjennom året.

Handal krever at det lages et bedre statistikkgrunnlag.

- Jeg skjønner godt at folk er forvirret. Vi trenger bedre statistikk. Men de nye tallene fra SSB har vi ikke sett maken til tidligere. De er forbausende mye høyere enn det vi hittil har trodd.

– Men regjeringen har jo gjennomført både lærernorm, lærerløft med mange nye lærerstillinger og etterutdanning for flere tusen lærere?

– Vi har fått flere lærere i skolen etter innføringen av minstenorm for lærertetthet. Men man har ikke klart å gjøre noe med at altfor mange elever møtes av lærere uten lærerutdanning. Derfor er det nå på tide å lovfeste at elevene får en rett til undervisning av kvalifisert lærer, sier Handal.

– Flere lærere

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er enig i at de må gjøre noe med tallforvirringen.

– Vi må finne ut hva som ligger bak tallene. Nå har vi statistikk som spriker. Det går ikke an, fordi det å sikre kvalifiserte lærere er noe av det aller viktigste vi gjør i skolepolitikken. For å lykkes med å løse det må vi vite akkurat hvor stor utfordringen er, sier Melby til VG og legger til:

– Vi vil gi et oppdrag til Utdanningsdirektoratet om å jobbe med tallgrunnlaget.

STATSRÅD: Guri Melby (V) er kunnskapsminister. Hun har selv bakgrunn som lærer i videregående skole. Foto: Terje Bringedal, VG

Melby sier at det er viktig med nok kvalifiserte lærere.

– Det er ikke sånn at vi har fått færre kvalifiserte lærere i antall. Tvertimot har det økt. Men nå har vi satt en norm for hvor mange lærere det skal være på alle skoler, så er det en risiko for at en del av stillingene fylles med ukvalifiserte. Det er ikke god nok tilgang på kvalifiserte lærere alle steder. Det er kanskje hovedforklaringen til at vi har flere ukvalifiserte, sier hun.

– Bør elevene få en rett til å ha en kvalifisert lærer, slik Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ber regjeringen om?

– Jeg vet at Utdanningsforbundet har kjempet for det i mange år. Jeg tror det viktigste er konkrete tiltak for å lykkes med det, sier hun.

Varsler skoledebatt

Statsminister Erna Solberg (H) utfordret denne uken Ap-leder Jonas Gahr Støre til skoledebatt etter en VG-artikkel om ukvalifiserte lærere.

Støre har godtatt utfordringen.

Kunnskapsminister Melby avviser at regjeringen ikke investerer nok i skolen, men sier at det er flere klare forskjeller på Ap og regjeringen:

– Vi har områder hvor det er reell uenighet med Arbeiderpartiet. Vi stiller for eksempel krav til hvem som kommer inn på lærerutdanningen. De siste årene har det vært stor økning i hvor mange som ønsker å bli lærere. Stadig flere kommer seg gjennom utdanningen, blant annet fordi vi stiller høye krav til hvem som kan starte, sier hun.

Utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet sier at Melby må gjøre mer, ikke bare prate om det.

– Her løfter vi det vi mener er en av de største utfordringene i norsk skole. Da synes jeg det er rart at Melby velger å bare kritisere Arbeiderpartiet istedenfor å ta tak i problemet. Jeg synes det er spesielt at man så bryskt avfeier våre forslag med tanke på den støtten vi får fra Utdanningsforbundet og resten av sektoren, sier Tvedt Solberg.

– Vi er tydelige på kravene vi stiller til de som skal bli lærere. Men vi knytter kravene til fagene de skal undervise i. Du trenger ikke 4 i matte for å bli en god norsklærer, sier han og får støtte av SVs utdanningspolitiker og tidligere rektor, Mona Fagerås.

– Nå står vi i en situasjon der utfordringene i skole Norge står i kø, vi har rekordlav søkning til lærerutdanningen og lærermangelen i distrikts-Norge er kritisk, sier Fagerås som poengterer at nå må partiene uavhengig av politisk farge finner løsninger som skaffer nok faglærte lærere.

