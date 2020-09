FORSKALING: Kunnskapsminister Guri Melby (V) har selv undervist på yrkesfag, men tirsdag besøkte hun elev Marcus Hestad-Værhaug (16) og elever på Kuben videregående skole for en prat om frafall. Marcus viste henne en forskaling til en betongsøyle og ga henne klare råd for å hindre frafall. Foto: Tore Kristiansen, VG

Skolestatsråd Melby: Frykter flere skolesluttere under pandemien

Flere elever i videregående mister kontakten med skolen under Covid-19. Kunnskapsministeren frykter betydelig økt frafall.

Tirsdag kom ny statistikk som viste at stadig flere elever gjennomfører videregående skole i Norge. Men kunnskapsminister Guri Melby er urolig for at den stigende kurven vil falle igjen. Årsak: corona-skolen.

Senest sist uke møtte Melby utdanningsdirektører fra hele landet som fortalte om utfordringer med å gi et fullferdig skoletilbud samtidig som smittevernreglene skal overholdes.

Hun har også fått tilbakemeldinger fra lærerorganisasjoner og enkeltlærere om elever som har mistet kontakt med skolen.

Med ymse erfaringer fra vårens hjemmeskole, oppmyket fraværsgrense og lav helseterskel for fravær, har signalene om økt elevfravær nådd kunnskapsminister Guri Melby (V).

Selv om nye tall som kommer mot slutten av uken, høyst sannsynlig vil vise lavere fravær på grunn av mye uregistrert fravær, sier Melby rett ut at coronaen ventelig vil endre de siste årenes frafallskurve.

– Vi har ikke fått tall ennå, men veldig mange i Skole-Norge er redd for at mer fravær av corona-årsaker øker faren for et tilbakeslag på den positive trenden med gjennomføring av videregående, sier Guri Melby til VG.

«Mister» elevene

Hun har fått rapporter fra skoler om elever som forsvinner fra lærerens «radar».

– I vår ble fravær-reglementet opphevet midlertidig. Da var det mange lærere som sa at de mistet kontakten med elevene sine. Mange elever forsvant litt for dem. Vi er veldig redd for at denne trenden fortsetter i dette skoleåret. Mister elevene kontakten med læreren og det sosiale fellesskapet, blir det enda verre å hanke dem inn igjen, advarer Melby.

Hun vil likevel ikke isolere årsaken til frafall til coronakrisen. Å få flere elever til å fullføre er målet i arbeidet med en stor reform av videregående skole, som regjeringen er i gang med.

– Hvis eleven opplever at det ikke er noe poeng å gå på skolen - og opplever skolen som for lite relevant, så er veien kortere til å hoppe av, sier Melby.

Hun vil gjøre endringer som gir elevene motivasjon og lyst til å møte opp.

– Kanskje ikke alle elever må gå gjennom akkurat det samme løpet. Vi må tenke nytt og la eleven være med å bestemme litt mer rundt sin egen skolehverdag, sier Melby.

– Grunn til bekymring

Selv om hjemmeskolen for de aller fleste elevers vedkommende er avsluttet, vil fortsatt mange elever i tiden fremover være mer hjemme.

– Det vil gi flere følelsen av å henge etter. De kan miste noe av kontakten med lærere og medelever - det sosiale fellesskapet. Det er grunn til å bekymre seg for at en del elever ikke har det bra på skolen, sier Melby.

– Har ikke skolene et ansvar for å hanke inn elever som er i faresonen?

– Det er viktig at skolene er veldig oppmerksomme på de elevene som er borte, de som man ikke har helt med seg. Helsesykepleiere trengs for eksempel i høy grad på skolene sammen med andre ressurser. Alle skoler må ha en beredskap for elever som har høyt fravær, samt for konsekvensene av smitteutbrudd. Poenget er å holde gjengen samlet og få flest mulig til å gjennomføre, svarer skolestatsråden.

BRUKER HENDENE: Elev i vg1, Marcus Hestad-Værhaug mener yrkesfag godt kan bli enda mer praktisk, variert og relevant for elevene. Kunnskapsminister Guri Melby lytter interessert til 16-åringens råd. Foto: Tore Kristiansen, VG

Marcus Hestad-Værhaug (16) er elev i vg1 på bygg og anleggsteknikk på Kuben videregående skole i Oslo. Han er kjempemotivert for å gjennomføre et fire års skoleløp som også innebærer studiespesialisering.

Mot slutten av tiende klasse i vår, var han en av mange som syntes skole var litt tungt.

– Vi hadde hjemmeskole og digital undervisning. I det lange løp ble det lett å miste motivasjonen og vanskelig å følge med. Men en ordning etterhvert med tre dager på skolen og to dager hjemme, gjorde tilværelsen bedre, beskriver Hestad-Værhaug.

Marcus (16): – Sørg for variasjon

På Kuben videregående steg imidlertid motivasjonen.

– Jeg har vært her bare i fire uker, men både jeg og medelevene her trives og følger med. Fine, nye og romslige lokaler og den spesielle linjen vi går på, bidrar nok til at vi er motiverte, sier førsteårs-eleven.

– Hva skal til for at flere elever fullfører hele skoleløpet?

– Unngå enorme læreplaner i alle fag og inviter elevene til å gjøre noe aktivt i timene. Sørg for variert innhold og et mangfold av innhold i timene fremfor å fokusere på én enkelt stor oppgave eller ett tema, foreslår Marcus.

Mangeårig skoleleder og rektor Kjell Ove Hauge på Kuben, er leder for en populær skole med minimalt frafall.

Han ser i likhet med minister Melby for seg en fare for økt frafall fremover i landet sett under ett.

REKTOR: Kjell Ove Hauge er rektor på Kuben yrkesarena; Oslos største videregående skole med nærmere 1800 elever. Foto: Hampus Lundgren, VG

– Jeg er redd for at i tider med lavkonjunktur som landet er inne i nå - med coronapandemien - så vil det by på problemer å skaffe lærlingeplasser nok til elever på yrkesfag. Det er jeg særlig bekymret for, sier Hauge til VG.

– Så økning i lærlingtilskuddet til bedriftene er ikke nok?

– Det er ikke nok til å demme opp for dette, nei, svarer rektoren.

Kunnskapsminister Guri Melby er uansett avhengig av at rektor Kjell Ove Hauge på Kuben og andre skoleledere og lærere følger opp både smittevern og de elevene som vurderer å slutte.

– Så langt har de vist seg tilliten verdig. 32 skoler av nær 3000 skoler har holdt stengt i kort tid. Det er ikke veldig mange. Men vi vet at noen elever lider veldig mye mer av stengte skoler enn andre. Det er disse elevene jeg er mest bekymret for, også på videregående. Det er alltid elever med det vanskeligste utgangspunktet som lettest faller fra. Hvis alt blir litt halvveis for en elev, så er det ikke så overraskende at når julen kommer, så blir det vanskelig å motivere seg for å fortsette, sier Melby.

– Hva skjer med elevene som dropper ut?

– Hvis vi ikke lykkes med å få dem inn i skolen igjen, vet vi at disse ungdommene ofte havner i statistikker over uføre, arbeidsledige, psykiske problemer og dårlig helse, svarer Melby som ser for seg at fremtidige elever på videregående kanskje trenger ett år eller to ekstra for å gjennomføre.

Fremover tenker hun seg en videregående skole - ikke helt ulik rådene hun får fra eleven Markus på Kuben.

– Hovedfokuset vårt i reformen for videregående skole, er å lage en skole der man ikke faller fra. Vi tenker oss en større valgfrihet der elevene setter sammen sitt eget utdanningsløp, sier Melby.

Hun vil jobbe for at flere ser nytten av det de lærer på skolen.

– Kanskje engelskfaget for en fremtidig kokk skal rettes mer inn mot kokkefaget, spør Melby.

Publisert: 09.09.20 kl. 15:18

