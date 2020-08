AMPERT: 18 personer etterforskes etter demonstrasjonen i Bergen sist lørdag. Foto: Eivind Senneset

Justisministeren om SIAN-markering: – Vi vil ikke ha vold

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) forstår at SIAN-markeringen i Bergen vekket sinne, men aksepterer ikke at folk tyr til vold. Lørdag er det varslet ny demonstrasjon i Oslo.

– Det var en dramatisk situasjon i Bergen. Jeg synes det er trist. Jeg forstår godt at mange reagerer på det SIAN sier og føler seg krenket, og blir redde av det budskapet de har. Jeg opplever at de er ute etter å provosere og jeg forstår reaksjonene, sier Mæland til VG.

Lørdag sist helg holdt den islamfiendtlige gruppen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) en markering i Bergen. Lederen for gruppen, Lars Thorsen, ble angrepet av rasende demonstranter og ble fraktet blødende vekk fra stedet.

HÅPER PÅ FREDELIG DEMONSTRASJON: Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) varsler ny markering i Oslo lørdag etter at lederen ble angrepet i Bergen forrige helg. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland håper den kommende markeringen går rolig for seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Justis- og beredskapsministeren understreker at voldsbruken ikke var akseptabelt.

– Ingen skal dra på demonstrasjoner med stein, flasker, våpen og egg. Sånn vil vi ikke ha det. Vi vil ha ytringsfrihet, også til de vi er sterkt uenige med. Vi vil ha krevende debatter, men vi vil ikke ha vold og en slik situasjon vi så i Bergen.

Totalt 18 personer etterforskes for steinkasting, ordensforstyrrelser og andre forhold etter hendelsen i Bergen, skriver BT.

Respekterer politiets bruk av tåregass

Politiet i Bergen har fått både støtte og sterk kritikk etter at de brukte tåregass mot demonstrantene under markeringen. Politiet har sagt til VG at dette var «helt nødvendig».

På spørsmål om Mæland mener det var riktig av politiet å ta i bruk tåregass, svarer hun følgende:

– Jeg har stor tillit til at politiet i vanskelige situasjoner må ta vanskelige avgjørelser, og vil takke dem for innsatsen for å bevare roen og beskytte ytringsfriheten. På lørdag kokte det, politiet tok en avgjørelse med tåregass som er uvanlig og forhåpentligvis sjelden, men de tok den vurderingen og det har jeg respekt for.

Mæland sier politiets jobb er å roe ned situasjonen når man ser voldsom aggresjon. Hun oppfordrer samtidig foreldre og arrangører av demonstrasjoner til å verne de yngste slik at de ikke står i fremste rekke.

– Skal ikke unge tenåringer kunne dra på demonstrasjoner uten å være redde for å bli sprayet ned av tåregass?

– Ungdommene skal uansett alder få demonstrere og ytre seg. Det er fullt forståelig at budskapet skaper frykt og sinne, men da må man greie å reagere på en fredelig måte, sier Mæland.

– Det kan kanskje være vanskelig for etnisk norske å sette seg inn i hvordan minoritetsungdom opplever budskapet til SIAN?

– Jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i den redselen og uroen særlig mange innvandrerungdom utsettes for daglig. Jeg forsøker så godt jeg kan å forstå det, og det skal vi, men vi skal ikke forstå og akseptere at det gripes til stein, flasker og våpen, sier Mæland og legger til:

– Det er viktig å forklare at SIAN gjør dette bevisst, de ønsker å provosere og bli fremstilt som ofre. Det må i fokus, og ikke budskapet til SIAN.

BERGEN: Politi og demonstranter under SIAN-markeringen på Festplassen i Bergen lørdag. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix

Varslet ny markering i Oslo

Justisministeren sier hun har hatt møte med politidirektør Benedicte Bjørnland om hendelsen i Bergen.

– Jeg hadde tirsdag møte med politidirektøren hvor vi gikk gjennom det som har skjedd tidligere i sommer, og særlig det som skjedde lørdag. Men mitt fokus har vært å forsikre at politiet har kapasitet og verktøy for å håndtere en slik situasjon og hvordan de forbereder seg på kommende helg.

Lørdag ettermiddag har SIAN varslet en ny markering i Oslo som de kaller «krenkefest». Markeringen vil bli holdt på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Mæland sier politiet er godt forberedt til å håndtere dette.

– Jeg er glad for at vi har et politi som stiller opp når man vet at det kan bli krevende og at vi ser noe nytt: en frustrasjon mot politiet. Det er vi ikke vant til.

– Mitt håp er at vi ser en fredelig demonstrasjon fra begge parter og at vi ikke gir SIAN den oppmerksomheten de ønsker.

SIANs leder Lars Thorsen ble truffet av egg og tomater da de avholdt en markering på Mortensrud i Oslo tidligere i år:

