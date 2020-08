Giske ikke innstilt som leder – blir trolig kvinne

TRONDHEIM (VG) Valgkomiteen i Trøndelag Ap bekrefter at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ikke innstilles som ny fylkesleder. Leder Arild Grande varsler at det sannsynligvis blir en kvinne.

– Jeg kan røpe såpass at vi nærmer oss en konklusjon om at det blir en kvinnelig leder, sier valgkomiteens leder Arild Grande.

Grande blir intervjuet på vei fra møterommet til toalettet på Clarion hotell i Trondheim. Etter en kort pause, der noen få komitémedlemmer forlot rommet, er komiteen nå samlet igjen.

Han forteller at komiteen har hatt behov for å diskutere den siste uken, og forsikre seg om at alle involverte er godt tatt vare på. Det har komiteen nå fått forsikringer om, og Grande forteller at de nå jobber videre for å skape en løsning.

Han sier at de trolig vil lande en ny innstilling i løpet av ettermiddagen.

HER MØTES DE: Valgkomiteen er samlet til krisemøte etter at de vraket den opprinnelige innstillingen til ny ledelse i Trøndelag Ap. Her er fylkessekretær Jan Thore Martinsen, valgkomitéleder Arild Grande og valgkomitémedlemmene Ola Øie og Roar Aas. Foto: DAVID ENGMO

– Vi sier ikke noe om navnespekulasjoner nå, men det er klart at den siste tids hendelser har medført at vi må gjøre endringer i vår innstilling. Vi kommer til å foreslå endring på lederplass.

Innstillingen ble vraket

Mandag denne uken ble Trond Giske innstilt som fylkesleder av en enstemmig valgkomité i Trøndelag Arbeiderparti. Det har ført til sterke reaksjoner, spesielt etter at Sandra Skillingsås (29) torsdag sto frem i Adressa og fortalte om en nachspiel-episode med Giske i 2014.

Stormen førte til at innstillingen ble vraket torsdag kveld, og valgkomiteen jobber nå på spreng for å sette sammen en ny sammensetning i forkant av årsmøtet lørdag.

– I forrige runde hadde dere tillit til to kvinner, en inn i ledelsen og en som var aktuell som lederkandidat, Tone Våg. Er disse ivaretatt i den nye innstillingen?

– Ja, vi har en lang liste med gode, kvinnelige kandidater, som vi nå skal begynne å nærme oss en konklusjon på. Sånn sett er det et luksusproblem at vi har mange å velge i. De som var aktuelle før, er fortsatt aktuelle nå, sier Grande.

Tone Våg sier til VG at hun fortsatt står til disposisjon for valgkomiteen som lederkandidat, hvis komiteen ønsker det.

Grande bekrefter at nye navn også har dukket opp.

fullskjerm neste SNART I MÅL: Valgkomitéleder Arild Grande tror den nye innstillingen er klar om kort tid.

VG får opplyst fra en sentral kilde i Trondheim Ap at vedkommende har oppfordret stortingsrepresentant Ingvild Kjerkhol til å stille. Kjerkol har ikke har besvart VGs henvendelser fredag.

– Vi har mange gode navn å velge mellom, og jeg vil ikke si noe om spekulasjoner knyttet til enkelte kandidater, sier Grande.

Gikk av som nestleder

Trond Giske gikk av som Arbeiderpartiets nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

UTE: Valgkomiteen innstilte Trond Giske som leder av Trøndelag Arbeiderparti denne uken, men innstillingen ble vraket torsdag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/VG

Giske selv har beklaget at han har opptrådt på en måte som enkelte har opplevd som upassende og ubehagelige. Han har sagt at han ikke har vært tilstrekkelig bevisst på sin rolle og oppførsel, men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

I et Facebook-innlegg torsdag kveld tok Giske selv til orde, og åpnet blant annet for at han kunne bli vraket som fylkesleder.

«Jeg er villig til å stå i mye for å kunne fortsette å gjøre en innsats for de sakene jeg brenner for, for unger som ramler ut av skolen, eldre som ikke får regulert pensjonen sin eller folk som står uten jobb i koronakrisa. Men ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder», skriver Giske.

