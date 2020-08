TANGEN-BREV: Finansminister Jan Tore Sanner sendte tirsdag brev til Stortinget om muligheten for å instruere Norges Bank. Foto: Cicilie S. Andersen

Juridisk vurdering: Sanner kan ikke overstyre Tangen-ansettelsen

Finansdepartementet kan ikke stanse ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef, i følge en utredning fra advokatselskapet Arntzen de Besche.

Mandag ble det kjent at finansminister Jan Tore Sanner (H) har bedt advokatfirmaet Arntzen de Besche vurdere om det er mulig å instruere hovedstyret i Norges Bank i ansettelsen av ny sjef for oljefondet.

Tirsdag ettermiddag sendte Sanner svaret til Stortinget.

«Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om forhold som er omfattet av sentralbankloven § 2-13 første ledd i kraft av delegert myndighet. Regjeringens instruksjonsmyndighet etter sentralbankloven § 1-4 er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet, og gjelder ikke forhold knyttet til SPU»‚ heter det i konklusjonen fra advokatselskapet som er skrevet av advokat og partner Sven Iver Steen.

Finansministeren skriver i sitt brev til Stortinget tirsdag ettermiddag at han slutter seg til konklusjonen i utredningen fra juristene i Arntzen de Besche.

I brevet heter det videre:

«Overordnet statsorgan (Finansdepartementet - journ. anmerkn.) er derfor innenfor hovedstyrets eksklusive myndighet avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelsen av daglig leder i NBIM (Oljefondet)».

ANSATT AV NORGES BANK: Nicolai Tangen er ansatt som ny sjef i Oljefondet av hovedstyret i Norges Bank, og Finansdepartementet har ikke hatt mulighet til å instruere sentralbanken i ansettelsesprosessen, konkluderes det i en juridisk utredning. Foto: Krister Sørbø, VG

Overfor NTB forklarte Sanner før brevet ble kjent, sine motiver for å be om en slik redegjørelse.

– Det var viktig for meg som finansminister fordi jeg ønsket å få en alternativ vurdering, sa Sanner.

Finansdepartementet har allerede gjort sin egen analyse av spørsmålene. Konklusjonen også da var at finansministeren ikke har noen instruksjonsmyndighet, og at ansvaret for ansettelsen ligger til hovedstyret i Norges Bank.

– Skal være glade

Sanner svarer slik på om det er frustrerende for ham å ha begrenset handlingsrom:

– Jeg tror vi skal være glad for at vi i et land som Norge har tydelige roller, og at vi respekterer maktfordelingsprinsippet, sier han og viser til at Stortinget vedtok endringer i sentralbankloven så sent som i fjor sommer.

Fra enkelte hold stilles det spørsmål om hvorfor Sanner ba et eksternt advokatselskap om å foreta vurderingen i stedet for å bruke departementets egen lovavdeling.

– Dette er en diskusjon som har tiltatt i styrke de siste dagene. Det ville ta betydelig lengre tid hvis vi skulle bruke lovavdelingen, som sitter med mange omfattende saker, sier han.

Bestillingen fra Sanner var som følger:

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen».

Det store spørsmålet nå, er veien videre:

Flertall for sterk kritikk

Mandag ble det klart at KrF støtter kritikken fra representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan overfor Norges Bank.

– Vi mener representantskapets har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug til NTB.

Det betyr at det er flertall i Stortinget for å rette sterk kritikk mot at Norges Bank ikke har klart å eliminere risiko for interessekonflikt mellom Tangen som oljefondsjef og hans selskap, Ako Capital, hvor han fortsatt skal eie 43 prosent:

Ap, Sp og Rødt har tidligere sagt at Tangen ikke kan tiltre fordi interessekonfliktene ikke er eliminert.

Men veien videre er de politiske partiene ikke enige om:

KrF vil at Norges Banks hovedstyre får et forsøk til på å eliminere interessekonflikter, men det får liten støtte.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum sier det ikke er aktuelt for dem å stille seg bak KrFs løsning.

– Svaret på det er nei, sier han til NTB.

Det er finanskomiteen som skal forsøke å finne en felles vei videre, frem til de skal avgi sin innstilling 21. august.

– Kan legge føringer

Jusprofessor Hans Petter Graver har gitt uttrykk for at Finansdepartementet kan legge føringer på rammen rundt prosessen og at det gir et visst rom.

– Selve ansettelsen kan ikke departementet instruere om, men de kan etter mitt syn instruere og legge føringer på rammen rundt. Hva slags kvalifikasjoner vedkommende skal ha, og også hvilke etiske prinsipper som gjelder for den som fyller den stillingen, har Graver sagt til NTB.

– Likevel er det trolig lite Sanner kan gjøre ettersom Tangen allerede er ansatt og har fått en arbeidsavtale, påpeker han. En avtale som inneholder betingelser for hva slags eierinteresser han kan ha, kan men ikke uten videre endre etterpå, la han til.

Mannen bak utredningen fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, Sven Iver Steen, har stor kunnskap om sentralbankloven, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

– Steen har arbeidet med en rekke offentlige utredninger og forfattet flere bøker og en rekke fagartikler om emner innen finans-, pensjons- og forsikringsretten. Han har blant annet skrevet kommentarer til sentralbankloven av 1985.

Steen har på forespørsel uttrykt at han ikke har bindinger som innebærer interessekonflikter i saken, poengterer oppdragsgiver Finansdepartementet.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det i ingressen at Finansdepartementet ifølge en ny utredning ikke kan stanse ansettelsen av Nicolai Tangen som sentralbanksjef. Det riktige er at Nicolai Tangen er ansatt som sjef i Oljefondet, ikke sentralbanken. Dette ble rettet i saken 18.08.20 klokken 16.27.

Publisert: 18.08.20 kl. 16:08 Oppdatert: 18.08.20 kl. 16:41

