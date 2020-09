BEKYMRET: Ap-politiker Ingvild Kjerkol sier hun er bekymret over at det ikke er nok influensavaksiner til alle i risikogruppen. Foto: Odin Jæger

Bekymret for manglende influensavaksiner til risikogruppen

Norge har ikke nok vaksiner til de 1,6 millioner menneskene som er i risikogruppen for influensa. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) sier det er alvorlig om disse gruppene ikke klarer å beskyttes.

Helsemyndighetene anbefaler at de som har mulighet til å vaksinere seg mot influensa, bør gjøre det for å redusere risikoen for dobbeltsykdom med influensa og covid-19.

Omtrent 1,6 millioner barn og voksne i Norge hører til grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er imidlertid kun 1,2 millioner doser til rådighet.

Dermed er det ikke nok influensavaksiner til å dekke risikogruppen.

– Dette bekymrer meg helt klart, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, til VG.

Disse er i risikogruppen Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine spesielt for: Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege I tillegg anbefales influensavaksine til: Helsepersonell som har pasientkontakt.

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser Vis mer

– For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner og i verste fall ende med dødsfall, og det er alvorlig om vi ikke klarer å beskytte disse gruppene. Vi vet at influensasyke med komplikasjoner kan måtte trenge sykehusinnleggelse, og dette er med på å gjøre helsetjenestene ekstra sårbare når vi nå også står midt oppi en pandemi, skriver Kjerkol.

ANBEFALES: FHI anbefaler vaksiner til alle i risikogruppen, da influensa både kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Merk: Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon av influensavirus og vil ikke beskytte mot covid-19.

Det er om lag 900 personer i Norge som årlig dør som følge av influensa.

– Må avklare tilgang

Ap-politikeren, som nylig vant lederkampen i Trøndelag Ap på dramatisk vis, henviser til situasjonen Norge sto i tidligere i år, da det var mangel på vaksinen Pneumovax mot lungebetennelse.

– Hvis det ikke er nok vaksiner til å dekke risikogruppen, har vi en prioriteringsutfordring. Da er det viktig at regjeringen avklarer hvem som skal få tilgang til vaksinen. Nå er stående anbefalinger at cirka 1,6 millioner barn og voksne hører til risikogruppen, og hvis det ikke er nok vaksiner til disse, må det løses med rasjonering eller andre prioriteringsmekanismer, sier Kjerkol.

– Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er at man gjør det man kan for å skaffe nok vaksiner, sier Kjerkol.

Regjeringen: – Stor etterspørsel globalt

På spørsmål om hvorfor helsemyndighetene ikke har klart å skaffe nok vaksiner til risikogruppen, svarer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H):

– Grunnen til det, er at det er stor etterspørsel etter influensavaksinen globalt, skriver Høie i en e-post til VG.

Han påpeker at 1,2 millioner doser er rundt 30 prosent økning fra fjorårssesongen – og betydelig flere doser enn tidligere år.

– Når man også regner med apotekgrossistene har vi i Norge samlet sett bestilt inn 1,4 millioner doser, skriver Høie.

Helseministeren sier FHI for første gang har sikret 100.000 doser av en forsterket influensavaksine til de eldre og mest sårbare.

– Dette kan gi økt beskyttelse til disse. I influensasesongen 2018/2019 var det rundt 40 prosent av målgruppen som tok vaksine. Den aller viktigste jobben er derfor å øke vaksinasjonsdekningen og departementet vurderer nå tiltak for å få til dette, skriver Høie.

På spørsmål om han deler bekymringen til Ap-politiker Kjerkol, svarer Høyrestatsråden:

– Det er derfor vi har planlagt for en ekstra innsats for å beskytte denne gruppen enda bedre med vaksine i denne sesongen. Nye bølger av covid-19-pandemien kan komme i vinterhalvåret, samtidig med de årlige influensaepidemiene. For å begrense den totale sykdomsbyrden og belastningen på helse- og omsorgstjenesten ønsker vi derfor økt oppslutning om influensavaksinasjonsprogrammet, og vurderer tiltak for å få til dette, skriver Høie.

