VENTER SPENT: Russen er nysgjerrige på hvilke anbefalinger som kommer.

Russetiden er i gang og russen venter fortsatt på regler

Russen venter spent på at regjeringen skal komme med nye anbefalinger på gruppestørrelse. Altså hvor mange som kan være sammen uten at det er på offentlig sted, og med en ansvarlig arrangør.

– Jeg kan si at det er flere russ som er nysgjerrige på hva de nye tiltakene vil tillate og ikke tillate, og hittil virker det som at de fleste har gjort det beste ut av situasjonen og hatt en grei feiring med de restriksjonene som er, sier visepresident i russens hovedstyre, Mads Koppang.

30. april bestemte regjeringen at det blir lov med arrangementer på inntil 50 personer i regi av en ansvarlig arrangør fra 7. mai, og at rådet om avstand til andre gikk fra to meter til en meter.

– Vi kommer tilbake med anbefalinger på gruppestørrelser neste uke. Altså hvor mange vi kan være sammen uten at det er på offentlig sted og med en arrangør som er ansvarlig, sa helseminister Bent Høie på den pressekonferansen.

Kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Trine Melgård, sier at de nye retningslinjene gjelder for russen som for alle andre.

– Vi vet at befolkningen har høy kunnskap om de smittevernrådene helsemyndighetene gir. Inntrykket vi har er at russen har vært flinke. Det må vi alle være veldig glade for, sier Melgård.

– Kan de rulle i russebuss på offentlig sted med under 50 deltakere, så lenge de holder en meters avstand og det er en ansvarlig arrangør?

– Regelen om å være på et offentlig sted med minst en meter avstand mellom seg både innendørs og utendørs, gjelder også for russen, svarer Melgård

– Kan de møtes på lokaler med de samme forbeholdene som er nevnt over?

– Vi har stor forståelse for at russen ønsker å feire at de er ferdige med 13 års skolegang, og oppfordrer årets russ til å ta ansvar for seg selv og andre med tanke på smittevern. Det er tillatt å være på et offentlig sted med inntil 50 personer, med minst en meter avstand. Et arrangement må være i regi av en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede. Dette gjelder også russen, sier Melgård.

En ansvarlig arrangør kan for eksempel være russens hovedstyre eller en offisiell arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede opplyser Melgård.

– Per dags dato har vi ingen planer om å arrangere slike arrangementer. Vi skal snakke om detaljene, og kommer til å si noe om det da, sier Koppang.

Melgård sier at de har inntrykk av at russen har vært flinke, og at befolkningen har høy kunnskap om de smittevernrådene helsemyndighetene gir.

Russelåten går viralt i Japan:

Reglene politiet forholder seg til

Politiet kan gripe inn med blant annet pålegg om å fjerne seg dersom det offentlige ro og orden forstyrres, og brudd på pålegg kan straffes.

– Terskelen for hva som tolereres kan være noe lavere i disse tider pga. frykt for smitte, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Kristin Kvigne.

De har også anledning til å be større folkemengder om å spre seg, for å følge smittevernrådene fra helsemyndighetene.

– Politiet kan også gripe inn dersom smittefarlig oppførsel i særlig grad går ut over andre eller sårbare grupper. Hvis det er en kvalifisert, konkret og nærliggende helsefare dersom aktiviteten fortsetter, kan det være aktuelt å gripe inn for å avvikle eller begrense aktiviteten, sier Kvigne.

Hun legger også til at politiet ikke har kapasitet til å være tilstede på alle steder, så det er viktig at folk er sitt ansvar bevisst og lytter til myndighetenes råd.

