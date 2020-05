LITE BRÅK: Russen har oppført seg bra den første helgen i mai ifølge politidistriktene. Bildet er fra 2018. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Lite bråk fra russen første helgen i mai

Første helg i mai er over, og for mange er dette første helgen i russetiden. Politiet rundt om i landet opplyser om lite bråk, og en vesentlig roligere vår enn tidligere.

– Det har vært noen få meldinger, men ikke mye. Det er vesentlig roligere enn før, og det er nok på grunn av corona. Vi har prioritert å reise på det lille vi har fått meldinger om, men da vi kom på stedet hadde de flyttet seg, sier operasjonsleder Guro Sannes i Oslo politidistrikt.

Vest politidistrikt meldte på Twitter om en travel natt til søndag, med cirka 30 ordensforstyrrelser/forstyrrelse av natteroen. De fleste i Bergensområdet.

– Det er vanskelig å si hvor mange av meldingene som handlet om russen. Det som har vært nytt er at det har vært busser og biler ute og rullet, og det har vært noen meldinger om ordensforstyrrelser, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Han legger til at det var veldig stille i april.

I Tromsø ble det tidligere bestemt at russetiden blir utsatt til 16. juni, og operasjonleder i Troms politidistrikt, Per Arve Aas, opplyser om at det har vært stille og rolig den første helgen i mai.

– Det har ikke vært mange russ å se. En og annen klage på festbråk på steder som russen bruker å oppholde seg på har det vært. Men det er ingenting å skrive hjem om sier Aas.

Heller ikke i Sør-Vest politidistrikt har det vært mye bråk. Sett bort fra russen som falt ned fra en buss på fredag, så har politiet kun hatt noen få loggførte meldinger rundt forstyrrelse av nattero og høy musikk knyttet til russen. Det opplyser operasjonsleder Jøran Solheim.

Flere meldinger i Trøndelag

Det har ikke vært like stille og rolig i Trøndelag hvor det har blitt meldt om flere ansamlinger på 20–30 russ. Blant annet en melding om full fest i Tillerparken, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

– Det har vært en del meldinger, men jeg tror ikke det er noe mer enn det hadde kommet til å vært ellers. Det kunne nok vært enda mer hadde det ikke vært for corona, sier operasjonsleder Viola Elverum.

– Med tanke på en mai-helg i fjor tror jeg det var ganske rolig. Det er mange som har ringt og klaget, men det kan jo være at flere ringer og melder inn nå på grunn av corona-situasjonen, fortsetter Elverum.

– Opplever dere at de har fulgt smittevernsrådene?

– De er jo ungdom og gjør sikkert så godt de kan. Vi konkluderer med det. De prøver sikkert å tenke på det, men så glemmer de det og tenker på det igjen, svarer Elverum.

