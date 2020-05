SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen var 68 år gammel da hun forsvant fra boligen i Sloraveien 4 på Fjellhamar på Lørenskog 31. oktober 2018. Foto: Jørgen Braastad, VG

Bistandsadvokaten om Hagen-barna: Avventende til nye avhør

Politiet har bedt om nye avhør av de tre voksne barna til Anne-Elisabeth og Tom Hagen, sier deres bistandsadvokat. De har så langt takket nei til å snakke med politiet etter at faren deres ble siktet for drap.

Bistandsadvokat Ståle Kihle bekrefter overfor VG at barna har fått spørsmål fra politiet om å stille til nye avhør etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

– De har ikke vært inne til nye avhør, sier Kihle.







Bistandsadvokaten sier han først fikk tilgang til dokumentene i saken fredag ettermiddag. Samme dag ble Tom Hagen løslatt fordi lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap.

– Har avgitt mange forklaringer

Mens den 70 år gamle mannen satt isolert i varetekt ønsket politiet å snakke med barna hans – igjen.

– Barna ville ikke avhøres i forrige uke og det vil fremover være naturlig for dem å vurdere om det er nødvendig for dem å forklare seg ytterligere. De har allerede avgitt mange politiforklaringer, sier Kihle.

Advokaten har tidligere uttalt til VG at barnas store bekymring er at politiet har misbrukt sine ressurser ved å etterforske deres far som de er overbevist om at ikke har noe med forsvinningen til deres mor å gjøre.

– De er bekymret for at ingen leter etter Lisbeth, det er det saken burde dreie seg om. Alle parter er enige om at hun er forsvunnet fra Sloraveien tidlig på dagen 31. oktober, og at det lå et brev om løsepenger der. Det er det rette sporet å gå etter, sier Kihle til VG tirsdag.

Han presiserer samtidig at barna selvfølgelig ønsker å samarbeide med politiet for å finne Anne-Elisabeth Hagen.

BISTÅR BARNA: Advokat Ståle Kihle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Feil spor

For nesten ett år siden – 26. juni 2019 – gikk politiet ut med informasjon om at deres hovedhypotese var endret: De mente nå at Anne-Elisabeth Hagen mest sannsynlig var drept og de anså det som mindre sannsynlig at de sto overfor en bortføring med økonomisk motiv.

Bistandsadvokaten frykter politiet kan ha fulgt feil spor i lang tid.

– Det kan ha hatt dramatiske konsekvenser. Mine klienter lurer på når politiet sluttet å anse dette som en kidnappingssak.

Kihle sier han har merket seg at politiet har uttalt at de har etterforsket saken bredt fra starten av.

– Det beroliger ikke mine klienter eller meg. Det er ingenting som tyder på at de har gjort det på lang tid, eller at de vil gjøre det i fortsettelsen, sier Kihle.

I likhet med Tom Hagens forsvarer Svein Holden stusser bistandsadvokat Ståle Kihle over det han mener er inkonsekvens i politiets sak.

Han viser blant annet til at Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse, etter at siktelsen mot ham ble endret.

– Hvordan kan man frihetsberøve noen som politiet mener allerede er drept i Sloraveien? Her endrer politiet på siktelser og løslater en siktet med begrunnelsen i at det ikke er bevisforspillelsesfare? Det synes å råde total forvirring hos etterforskningsledelsen, sier Kihle.

VG har vært i kontakt med politiet, som tirsdag kveld ikke har svart på kritikken.

I en pressemelding søndag skrev Øst politidistrikt at deres hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen er drept, og at åstedet er Sloraveien 4.

Politiet understreket at hovedfokuset i etterforskningen fortsatt er å finne Anne-Elisabeth Hagen, få vite hva som har skjedd med henne, og få klarhet i hvem som er ansvarlig.

– Siktelsen mot mannen i 30-årene ble endret med bakgrunn i opplysninger fremkommet i avhør. Politiet mener fremdeles vi står overfor et drap, men fordi ulike personer kan ha hatt ulike roller, vil det kunne være aktuelt med siktelser for annet enn drap. Vi mener fortsatt at mannen i 30-årene har en rolle i saken, sa påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

Publisert: 12.05.20 kl. 23:06

