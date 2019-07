STOPPET I KONTROLL: Lørdag morgen ble en kaptein på en SAS-flyging fra Stavanger til Oslo stoppet i en promillekontroll. En kontrollprøve av kapteinen gjorde ikke utslag, men han ble likevel tatt ut av tjeneste. Flyene på bildet har ingenting med de promillerelaterte hendelsene i Stavanger å gjøre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ny pilot stoppet i promillekontroll i Stavanger

Siden pinse i år har tre ansatte på SAS sine flyginger fra Stavanger lufthavn blitt stoppet i promillekontroller. Lørdag måtte en kaptein hos SAS sin underleverandør CityJet bli med til politistasjonen for å ta blåsetest.

– Vi ser alvorlig på det som har skjedd, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS til VG.

Flyet fra Stavanger til Oslo ble forsinket i nesten fem timer etter at politiet utførte en promillekontroll lørdag morgen.

Pilotens blåseprøve ga utslag, og ifølge operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt ble piloten tatt med til politistasjonen for å blåse en ekstra gang. Der ga promilleprøven ingen utslag, sier Ask til Stavanger Aftenblad, som omtalte saken først.

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS opplyser til VG at kapteinen likevel ble tatt ut av tjeneste.

– En ny kaptein ble flydd inn. Det er kapteinens arbeidsgiver som håndterer det personalmessige videre, sier Nyman.

BEKLAGER: – Vi ser alvorlig på hendelsene i Stavanger, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS. Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

Dette er den tredje promillerelaterte hendelsen på SAS sine flyginger fra Stavanger lufthavn i løpet av de siste 40 dagene.

11. juni ble en pilot i SAS stanset i en rutinemessig promillekontroll på flyplassen. Blåseprøven ga utslag, og den påfølgende blodprøven viste også at piloten hadde ulovlig høy konsentrasjon av alkohol i blodet.

Nyman bekrefter at piloten ble fratatt flysertifikatet, og at han ikke lenger jobber i selskapet.

– Han hadde sagt opp sin stilling før det som skjedde 11. juni. Oppsigelsen hadde altså ingen sammenheng med promillesaken, sier Nyman.

8. juli ble en kabinansatt i 30-årene på et SAS-fly som skulle fra Sola til København pågrepet etter å ha avgitt positiv blåsetest. Også hun er ansatt hos det irske lavprisselskapet CityJet, sier Nyman.

– Det ble foretatt en blodprøve av kvinnen som bekreftet at hun hadde promille. Promillen var ikke høy, men vi ser likevel svært alvorlig på saken, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victoria Hillveg, til Stavanger Aftenblad etter episoden.

Nyman sier at hun beklager hendelsene i Stavanger på det sterkeste. På spørsmål om dette kan skade tilliten til SAS, svarer hun:

– I SAS har vi nulltoleranse for alkoholbruk blant våre ansatte. Det er klart at det er alvorlig for selskapet når slike ting skjer.

– Kan vi etter det som har skjedd stole på at ansatte hos SAS og selskapets samarbeidspartnere er edru på jobb?

– Ja, virkelig. Ser vi historisk på det er det ekstremt uvanlig med denne type hendelser. I SAS vet alle ansatte at man ikke skal jobbe under alkoholpåvirkning.

Nyman sier hun ikke har noen god forklaring på hvorfor alle de tre hendelsene har skjedd i Stavanger.

– Det er en merkelig omstendighet, men noe godt svar på det har jeg ikke.

Kommunikasjonsdirektøren sier at hendelsene den siste tiden vil få konsekvenser.

– Vi kommer nå til å gjøre en informasjonsinnsats internt, selv om alle våre ansatte kjenner til policyen som gjelder alkoholbruk. Vi er også i dialog med CityJet, sier Nyman.

Pressetalsmann i CityJet, Richard Moore, bekrefter at et medlem av mannskapet på en flyvning operert av selskapet i dag ble holdt tilbake etter å ha avlagt en positiv pustetest på Stavanger lufthavn.

– En oppfølgende test på politistasjonen ga null-utslag, og vedkommende ble løslatt, skriver Moore i en e-post til VG.

Moore skriver at selskapet nå gjennomgår saken.

– CityJet har nulltoleranse for alkohol. Sikkerhet er vår første prioritet og vi vil ikke tolerere noen kompromisser når det gjelder sikkerhet.

VG har også spurt CityJet om en kommentar til hendelsen 8. juli, men Moore skriver at selskapet ikke har mer å tilføye.

