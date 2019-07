TOLV ÅR: Mulla Krekar ble 15. juli ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Anker fengslingen av Krekar

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling mener det ikke er grunnlag for varetektsfengslingen av hans klient og bekrefter at den to uker gamle kjennelsen er anket.

NTB

Nå nettopp

– Saken er anket. Vi avventer en del spørsmål fra PST, derav ventingen med å sende til i dag, skriver Meling i en tekstmelding til NTB.

Det er blant annet blitt bedt om en del oversettelser fra Italia, som særlig er knyttet til hva PSTs vitne i Italia forklarte om prosessen i Norge, utdyper Meling om spørsmålene de har avventet.

Ifølge Meling har de så langt ikke mottatt dette, og de måtte derfor til slutt sende inn anken.

ANKER: Advokat Brynjar Meling bekrefter at fengslingen av mulla Krekar er anket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fengslingen blir ifølge Meling anket fordi de mener det ikke er grunnlag for den.

Krekar ble for to uker siden fengslet i fire uker i Oslo tingrett, etter at han ble pågrepet av PST. Det skjedde etter at han den 15. juli ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, uten at han selv var til stede.

Allerede kort tid etter at kjennelsen var kjent, varslet Meling at de ville levere inn en anke, men at det kunne ta tid før den ble levert inn. Fristen for å anke fengslingskjennelsen var på to uker.

Publisert: 31.07.19 kl. 22:41