SKYTEBANEN: Dette er banen der skuddene ble avfyrt. Kvinnen lå i det høye gresset og solte seg. Foto: Morten Eken / Søndre Modum Skytterlag

Politiet om kvinne som solte seg på skytebane: – Hun ble livredd

Solingen ble i overkant risikabel da en kvinne solte seg på en skytebane i Åmot i Buskerud.

– Hun sa hun ble livredd og forlot stedet raskt, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han forklarer videre at forvirringen oppsto da kvinnen trodde det var et bryllup de flagget for på skytebanen, da det var det norske flagget som vaiet i vind. Men flagget ble brukt for å vise at skytingen var i gang.

– Vanlig praksis er å bruke rødt flagg, men her brukte de det norske til å vise at de drev med skyting, sier han.

Dette er uvanlig, men ikke ulovlig, ifølge operasjonslederen. Groth presiserer også at Søndre Modum Skytterlag er veldig åpne for å forbedre merkingen og at de skal slutte å bruke det norske flagget når de skyter.

MERKING: Rundt banen har de merking som viser at det er en skytebane der. De hadde antagelig ikke kvinnen sett. Foto: Morten Eken / Søndre Modum Skytterlag

– Hvis du ikke er så kjent og ikke går inn hovedveien, er det lett å forville seg inn, legger han til.

Groth sier også at de ikke vil opprette sak.

– Det var en veldig skummel hendelse, ikke bare for damen, men også for skytelaget, sier operasjonslederen.

FLAGGET: I motsetning til vanlig praksis brukte skytelaget det norske flagget til å vise at det pågikk skyting. Foto: Morten Eken / Søndre Modum Skytterlag

Skytterlaget: Ikke skummelt

Leder i skytelaget Hans Christian Tandberg mener de hadde god kontroll på hendelsen, til tross for at det høres farlig ut. Han forteller til VG at de stoppet å skyte umiddelbart da standplassleder oppdaget kvinnen.

Han poengterer at blinkene de siktet på være mye høyere oppe enn der kvinnen lå, noe som gjorde at hun aldri var i nærheten av å bli truffet.

Tandberg mener også merkingen i området er mer enn god nok.

– Vi hadde heist flagget, det er en standplass, skivene står oppe. Det er plakater på veggene. Men folk responderer mindre og mindre på skilt på slike områder. Folk går jo over politisperringer, sier han til VG.

Han mener personer som ferdes i området selv har ansvaret og at de vet at det er en skytebane der.

Selv om politiet har vært der og kommet med forslag til endringer, vil han ikke si at de har for dårlig merking.

– Vi har hatt skytebanekontroll fra DFS. De har ikke sagt noe.

Publisert: 13.07.19 kl. 22:04