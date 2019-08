GRØNT ER REGN: Slik ser nedbørskartet ut i Det europeiske værsenterets prognose for uken som starter med mandag 19. august. Lavtrykk inn Skagerrak, nedbør på Østlandet. Foto: Kart: StormGeo

Månedsvarsel: August kan bli uvanlig våt på Østlandet

Langtidsvarselet for resten av august tyder på at måneden kan bli regnfull i Sør-Norge, og spesielt på Sør- og Østlandet.

– Signalet er at de kommende ukene byr på mer av den værtypen vi har denne uken, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

Lavtrykk i sørlig bane

Han lager værvarsler for energibransjen, som gir trender og prognoser inntil seks uker fram i tid. Og for de kommende tre ukene er signalene våte for Sør-Norge.

– Våre prognoser er basert på materiale fra Det europeiske værsenteret ECMWF i London, og angir at vi får lavtrykk inn fra vest i en litt sørlig bane både denne uken, neste uke, og den påfølgende uke, forklarer han.

Grovt sagt: De klassiske lavtrykk vi kjenner, kommer inn over Norge fra vest – og sikter seg gjerne inn på typisk Bodø eller Ålesund. Uansett gir disse mye regn på kysten i vest. Men av og til kommer lavtrykkene lenger sør, og sniker seg da rundt Sørlandet og inn over Østlandet, og det er en slik situasjon prognosene nå viser.

BLÅTT ER REGN: Den EU-baserte skogbrannovervåkningen EFFIS har denne prognosen for uke tre i august. Den viser mye nedbør på Østlandet og i Danmark. Foto: Kart: EFFIS

Støttes av amerikansk prognose

Det er uvanlig at både vær og værprognoser viser så ensformig vær i så lang tid – men flere andre værmodeller viser det samme.

– Amerikanske CFS har samme trend, sørlige lavtrykk som vil gi nedbør spesielt inn mot Sør-Norge og Østlandet, og videre inn over Sverige, sier han.

Hans prognose viser at det kan komme 50 prosent mer nedbør enn normalt over Østlandet disse ukene.

Selv har Teigen vanskelig for å tro at værtypen vil holde seg så monoton som prognosene tilsier.

– Men det er de beste prognosene vi har. Selv tror jeg at vi nok vil få perioder med pent vær, men kanskje bare i 3–4 dager som en høytrykksrygg mellom lavtrykkene, i stedet for 10–11 dager, slik det gjerne kan være når et høytrykk legger seg over oss.

Også den EU-baserte skogbrannovervåkningen EFFIS viser nedbør over normalen over Sør-Norge – og at det kan vare ut hele august.

August er våtere

– Det er vanskelig å finne en sikker forklaring på dette, for alt henger sammen, og lavtrykksbanen skyldes nok dels høytrykk over Grønland.

Teigen viser til at august er normalt en våtere måned enn sommermånedene juni og juli.

– Klimatologisk skal det komme mer regn i august. Nå vil jeg tro at Vestlandet nok vil nå normalnedbør også, men at Sør- og Østlandet kan få over normalt med nedbør. Vi vil også kunne si at sannsynligheten for en ny hetebølge er liten med et værregime som dette – vi vil heller ha en litt kjøligere trend, antyder han.

Mye pent i nord

For Nord-Norges del ser værutsiktene noe lysere ut – selv om prognosene er mer vage.

– Det kan se ut som om de i perioder vil få typisk østavær med transport av varm luft fra Russland som erfaringsmessig kan gi høye temperaturer og pent vær i nord, sier Teigen.

Publisert: 08.08.19 kl. 12:18

