EVAKUERTE: F.v. Tobias (9), mor Weronica Tetlie og Sandra (12) var nødt til å evakuere til et hotell i Førde, fordi huset de skulle flytte inn i ligger i rasområdet i Jølster. Foto: Fredrik Solstad

Familie var på vei til hus i rasområdet: – Redd for at bilen skulle havne i elven

FØRDE (VG) Familien Tetlie var på vei med et flyttelass til sitt nye hus i Vassenden da jordraset gikk i Jølster. – Vi følte oss heldige, men samtidig veldig redde, sier moren.

VG møter familien på Thon Hotel Førde, hvor de har evakuert seg selv fordi det ikke har vært mulig å komme frem til det nye huset deres.

Huset ligger bare et steinkast unna de to elvene som flommet over og forårsaket jordras som en følge av kraftig nedbør i Jølster tirsdag kveld.

Tobarnsmor Weronica Tetlie forteller at de var på vei med to varebiler og en henger da de ble dirigert bort fra den rasutsatte veien.

– Vi så tømmerstokker og steiner som kom nedover elven. Elva var også helt brun, så da skjønte jeg at dette var noe mer enn bare litt regn, torden og lyn.

– Fikk høre at flere var innesperret

Familien kjørte først ned til den lokale matbutikken, der de planla å vente på at veien skulle åpne igjen.

Det var først da de fikk informasjon om at det hadde gått et ras og at de ikke ville nå frem til det nye huset tirsdag kveld.

– Vi følte oss heldige, men samtidig veldig redde. Vi fikk høre at flere personer var innesperret fordi veien var oversvømt på begge sider. Da tenkte jeg at hvis barna ikke hadde vært forsinket den dagen, hadde vi kanskje stått der vi og.

Lensmannskontoret i Førde har meldt om at de foreløpig mangler kontroll på rundt 30 personer etter jordrasene.

Tallet er basert på henvendelser fra pårørende som ikke får kontakt med sine på grunn av manglende mobildekning i rasområdene.

– Vi jobber fortsatt med saken. Listen går opp og ned ettersom folk ringer inn. Dermed er det ikke et statisk tall. Vi jobber med å få kontroll over situasjonen, sa lensmann Dag Fiske i Førde til VG ved 11-tiden onsdag.

«Å nei, der oppe skal vi bo!»

Weronica Tetlies barn Sandra (12) og Tobias (9) ble også vitne til at de massive vannmengdene kom rasende ned fjellsiden.

– Da tenkte jeg bare: «Å nei, der oppe skal vi bo!» Litt senere fikk jeg høre at det hadde gått et nytt ras. Da ble jeg redd, sier 12-åringen.

Hun legger til at hun er bekymret for værmeldingen, som viser at det skal regne mye i dagene som kommer.

– Jeg er redd for at det skal oversvømme igjen.

Ifølge moren ble også sønnen Tobias bekymret da han så de store vannmengdene i veibanen fra baksetet av bilen.

– Han var redd for at bilen skulle havne i elven. Mange biler sto langs kanten av veien og turte ikke å kjøre. Heldigvis har vi firehjulstrekk.

– Så etter biler og personer i elven

Tetlie forteller at familien fulgte nøye med på situasjonen fra vinduet på hotellrommet i Førde.

– Barna så etter biler og personer i elven. Vi var redde for at det skulle gå flere ras og fulgte med til langt på natt på om det skulle skje noe nærmere huset vårt.

Hun sier de nå har fått beskjed fra Førde kommune om at begge elvene som ligger ovenfor byggefeltet der de skal flytte inn, nå har roet seg.

Samtidig er det fortsatt usikkert når de vil kunne returnere til huset.

– Slik jeg har tolket nyhetene, værmeldingene og kommunen, ser det ut til at vi blir her på ubestemt tid. De sier jo at noen veier ser bra ut og at vannet har trukket seg tilbake, så jeg håper vi kan få en melding om at vi kan dra hjem til det nye huset vårt, sier Tetlie og legger til:

– Vi har jo gledet oss til å flytte inn i huset.

Publisert: 31.07.19 kl. 12:20

