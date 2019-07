Psykolog dømt til fengselsstraff for overgrepsbilder

En psykolog fra Østlandet er dømt i tingretten for å ha oppbevart en mindre mengde seksualiserte bilder av barn.

Påtalemyndigheten foreslo at mannen skulle dømmes til 36 dagers ubetinget fengsel. Han ble derimot idømt 18 dager, hvor han fikk fradrag for tilståelse og lang saksbehandlingstid.

Det var ingen holdepunkter i saken for at psykologen hadde delt materialet med andre.

Psykologen forklarte i retten at han er hardt rammet av saken, og at han ble tvunget til å si opp jobben som psykolog, og at han nå er fratatt sin autorisasjon.

Retten mente at dette var følger psykologen måtte regne med.

Publisert: 23.07.19 kl. 21:05