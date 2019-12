TANKEVEKKER: Statsminister Erna Solberg tror metoo-kampanjen var en tankevekker for mange i Norge. – Jeg tror kolleger setter ned foten raskere i dag enn de ville gjort før. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Erna Solberg om metoo-kampanjen: – Lettere, men ikke lett å varsle

Statsminister Erna Solberg (H) mener norske kvinner er blitt styrket av metoo-kampanjen. – Vi brøt med en kultur.

Denne helgen har fem unge kvinner fortalt i VG om hva det har kostet dem å varsle om seksuell trakassering, to år etter at metoo-kampanjen kom til Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) mener kampanjen brakte et strukturelt problem opp i lyset.

– Det første jeg tenkte da jeg fikk høre om kampanjen, var at dette var viktig – det at så mange sa ifra. Hvis du er kvinne, vet du at seksuell trakassering er en utfordring, det har alltid vært en utfordring, fra det grove til det irriterende:

– Fra det å hele tiden å måtte føle på at du skal forholde deg til folk som seksualiserer ting på en arbeidsplass eller i en organisasjon, når du egentlig bare vil bli tatt på alvor, til de som opplever at de blir direkte trakassert eller forsøkt utnyttet, sier Solberg til VG.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier seg enige med statsministeren.

Kampanjen var for stor til å ignoreres.

– Når oppmerksomheten ble så massiv, tror jeg det førte til at veldig mange kvinner som tidligere ikke hadde fortalt – enten fordi de opplevde det som skamfullt eller tenkte at det var deres egen feil, plutselig begynte å fortelle, sier Hauglie.

VIL FØLGE OPP: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie står fast på at de vil følge opp arbeidet med seksuell trakassering i Norge etter metoo. Foto: Terje Bringedal, VG

– Kontinuerlig holdningsarbeid

En fersk VG-undersøkelse viser at 55 prosent av de spurte mener metoo-kampanjen har endret det norske samfunnet på en positiv måte.

Arbeidsminister Hauglie tror noe har forandret seg i Norge, men påpeker samtidig at det er litt for tidlig å si hvor store endringene er.

– Det holder ikke å sette seksuell trakassering på dagsorden og si at; «nå er dette problemet borte for alltid», for det vil det ikke bli.

– Kampen mot seksuell trakassering består av kontinuerlig holdningsarbeid. Derfor kurser Arbeidstilsynet arbeidsgiverne i hvordan de bør jobbe med holdninger og rutiner mot seksuell trakassering i egen virksomhet. Det må bli en allmenngyldig norm og helt selvsagt for absolutt alle at man ikke skal trakassere, sier hun til VG.

Metoo-kampanjen har i stor grad handlet om skjevheter og trakassering på norske arbeidsplasser. Som arbeidsminister mener Hauglie det er en vei igjen å gå før seksuell trakassering slutter å forekomme på jobb.

– For oss har det vært viktig å understreke hvilket ansvar arbeidsgiverne har, slik at de ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø. Det må være en opplagt rett at alle arbeidstakere skal gå på jobb uten å bli klådd og tafset på.

– Det er også viktig at arbeidsgivere kartlegger risikofaktorene på arbeidsplassen sammen med de ansatte. For alle arbeidsplasser har ulike risikofaktorer, påpeker arbeidsministeren.

Hun refererer blant annet til tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet i hotell- og restaurantbransjen, hvor det ble avdekket at halvparten av de undersøkte ikke hadde nødvendige rutiner på plass.

– Det er jo ganske nedslående, nettopp fordi den bransjen er så utsatt, og fordi det ikke er noen gode grunner til at det skal være sånn, sier Hauglie.

NULLVISJON? Arbeidsminister Anniken Hauglie tror ikke det er realistisk å sette en nullvisjon for seksuell trakassering på norske arbeidsplasser. – Det vil alltid være noen som gjør dumme handlinger, bevisst eller ubevisst, sier hun. Foto: Terje Bringedal, VG

– Varslersaker ender ofte med store konflikter

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande omtaler seksuell trakassering som et likestillingsproblem. Hun håper metoo-kampanjen har flyttet grenser.

– Jeg håper vi har klart å flytte grensen for hva som er greit, og hva man skal tåle, sier Grande til VG.

Venstre har vært én av de største pådriverne bak det vedtatte lavterskeltilbudet, som gjør at saker som omhandler seksuell trakassering fra nyttår kan behandles i Diskrimineringsnemnda, og ikke bare i retten.

Likestillingsministeren håper tilbudet vil senke terskelen for å varsle i dagens Norge.

– Jeg er spent på hva det fører til, men jeg tror det blir lettere å melde inn saker og ta tak i dem. Jeg har jobbet mye med varslersaker, og de ender ofte med store konflikter, hvis man gjør en liten feil blir det heftende ved saken:

– Det er ikke alle som går til en advokat med en gang, men derimot opplever at man får saken som en rekyl tilbake hvis man tar den opp på eksempelvis jobben, sier Skei Grande.

FORTSATT TØFT: Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande tror det fortsatt er tøft å varsle om seksuell trakassering. – Vi må utvikle enda mer støtte til varslerne, sier hun. Foto: Frode Hansen, VG

– Lettere, men ikke lett

Statsminister Solberg tror forståelsen for hva seksuell trakassering faktisk er, er blitt styrket etter metoo.

– «Det er sånt som skjer»-kulturen er blitt svekket, og det er mange som har forstått at arbeidsgivere faktisk er pålagt å ta ansvar for sånne ting i en arbeidssituasjon, sier Solberg.

TROR PÅ AKTIVITETS OG VEILEDNINGSPLIKTEN: Erna Solberg tror den styrkede aktivitets og veiledningsplikten blir like viktig som lavterskeltilbudet for å hanskes med seksuell trakassering i fremtiden. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Tror du det er blitt lettere å være varsler i Norge etter metoo?

– Ja, det tror jeg. Fordi forståelsen av at trakassering ikke er greit er styrket. Men det betyr ikke at det er lett å varsle.

– Det har aldri vært lett å være den som tar opp slike spørsmål med eksempelvis en mellomleder, det kommer alltid til å være vanskelig, fordi du ofte kjenner personen det gjelder. Som oftest vil den som varsler bare ha en slutt på det, understreker statsministeren.

