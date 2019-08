FRP-LEDELSEN: Partileder Siv Jensen (f.v.), nestleder Sylvi Listhaug og nestleder Terje Søviknes etter partiets ekstraordinære landsstyremøte 18. august. Foto: Frode Hansen, VG

Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut

Frp-kilder tolker Venstres hardkjør i bomprosessen med de tre øvrige regjeringspartiene som at partiet posisjonerer seg for å forlate regjeringen.

NTB-Kristian Skårdalsmo

Situasjonen i regjeringens interne bomstrid har vært fastlåst etter at Frp sist helg godkjente en skisse til løsning, mens Venstre sa nei.

Venstres stortingsgruppe drøftet saken onsdag og forfattet da et motkrav til skissen som Høyre hadde lagt fram, med det kilder tett på prosessen overfor NTB beskriver som «umulige krav».

– Hvis de har tenkt å gå ut, har de posisjonert seg for det, sier en sentralt plassert Frp-kilde til NTB.

Kravene, som er gjengitt i Aftenposten torsdag, ble lagt fram på et møte mellom Høyre, Venstre og KrF i statsministerboligen onsdag.

«Ultimatum»

Venstre-kravene beskrives som et ultimatum som skaper problemer for statsminister Erna Solberg (H). Det vil endre hele prosessen til å bli forhandlinger om kollektivtransport og ikke om kutt i bilistenes bompenger, hevdes det.

Samtidig bereder det grunnen for at Venstre kan forlate regjeringen med hevet hode og si at nullvekstmålet for byene ligger fast, at det ikke vil bli flere biler i byene, at det blir mer penger til kollektiv, og at Venstre har stått opp for klimaet, mener NTBs kilder.

Allerede i starten av Arendalsuka 12. august var de fire partiene enige om å sende et signal til mediene og offentligheten om at en enighet i bomstriden var innen rekkevidde.

Men så skar det seg mellom Venstre og Frp, og denne uken har frontene virket uforsonlige.

Venstre-kilder pekte overfor NTB sist søndag på at partiet ikke ser for seg å bli sparket ut av Solberg-regjeringen. De viser til at Venstre er fornøyd med regjeringsplattformen som den er, og at det er Frp som har skapt dagens bompengekonflikt.

Deltok ikke

Frp-leder Siv Jensen har helt siden søndag gjentatt at hun ikke vil forhandle videre med de øvrige tre partiene. Hun skal heller ikke ha deltatt på møtet i statsministerboligen onsdag kveld.

Ifølge Aftenposten er dette kravene Venstre nå har stilt:

Nullvekstmålet skal ligge fast.

Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon.

Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til regjeringsplattformen.

Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

70-prosenten viser til hovedkravet i den mye omtalte skissen, som Frp har godkjent, om at staten øker sitt bidrag i finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

NTB får bekreftet opplysningene fra en kilde i Venstre. Det understrekes at kravlisten er ment som et svar på kravene Frps landsstyre ble enige om før sommeren.

Publisert: 23.08.19 kl. 00:31