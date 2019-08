SAVNET: Nederlandske Arjen Kamphuis har vært savnet i Norge siden august i fjor. Foto: Dennis van Zuijlekom / Nederlandsk politi

Savnet nederlender: Omkommet i kajakk

Politiet har konkludert i etterforskningen etter at nederlenderen Arjen Kamphuis forsvant for ett år siden.

Politiet mener det er mest sannsynlig at den savnede nederlenderen Arjen Kamphuis (47) har omkommet som følge av en ulykke under padling i kajakk.

Kamphuis ble meldt savnet i slutten av august i fjor, da han ikke kom tilbake til Nederland etter sin ferie i Norge.

Arjen Kamphuis var en nederlandsk sikkerhetsekspert. Han jobbet med cybersikkerhet og var anerkjent i det nederlandske hackermiljøet.

Han har også skrevet en bok om sikkerhet for journalister, og gjennom sitt sikkerhetsarbeid jobbet han med blant annet WikiLeaks og Reuters.

Siste vitneobservasjon av Kamphuis var på ettermiddagen den 20. august.

– Da ble han sett gående fra togstasjonen mot Rognan sentrum. Tidligere samme dag hadde han sjekket ut fra sitt hotell i Bodø og reist med tog til Rognan, sier politiadvokat Bjarte Walla i pressemeldingen.

Politiets konklusjon om at Kamphuis er omkommet i en ulykke er basert på de bevisene som foreligger i saken.

– Noen dager etter at Kamphuis ble meldt savnet ble det funnet en skadet kajakk og en padleåre i vannkanten ved Skjerstadfjorden, sier Walla.

De skriver at det også ble funnet endel andre personlige eiendeler flytende i sjøen.

FUNNET: Denne kajakken ble funnet i vannkanten ved Skjerstadfjorden, ifølge politiet. Foto: Nordland Politidistrikt

Simkortet slo inn på tre basestasjoner

Politiet ville trolig ha kommet til konklusjonen om en padleulykke tidligere, hadde det ikke vært for at et simkort tilhørende Arjen Kamphuis slo inn på tre basestasjoner i nærheten av Stavanger like før midnatt den 30. august 2018, skriver politiet i pressemeldingen.

– Etterforskningen avdekket at den aktuelle mobiltelefonen, en datamaskin og andre gjenstander ble funnet av to østeuropeiske yrkessjåfører som fisket fra land i hviletiden sin, sier politiadvokat Bjarte Walla.

Gjenstandene ble funnet i samme område som kajakken ble funnet.

De to østeuropeerne trodde gjenstandene var blitt kastet, siden de bar preg av å ha ligget ute en stund.

Politiet har bestemt seg for å avslutte etterforskningen av denne saken, etter å nå ha konkludert.

