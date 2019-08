Elvestuen (V) om bompengeforhandlingene: - Ingen enighet mellom de fire partiene

Venstre skal ha fått gjennomslag for at staten tar en større del av regningen for kollektiv-satsing. Likevel vil partiet forhandle videre i bompengekrisen som har rammet regjeringen. - Vi gjør det for klimaet, sier en sentral Venstre-kilde til VG.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V) sier at det foreløpig ikke er enighet i forhandlingene.

- Frp ikke kan inngå en avtale med seg selv, sier Elevestuen.

Han svarer nå på hvordan Venstre forholder seg til bompengeskissen som Frp i dag har sagt ja til.

- Vi har en regjeringsplattform som vi er godt fornøyd med, vi leverer både bedre byluft og bedre kollektivtransport inn i byene. Men det er ingen enighet mellom de fire partiene på dette punktet. Vi skal ha bedre kollektivtransport, men vi kan ikke gjøre det på en sånn måte at det blir mer trafikk inn i de største byene, sier Elvestuen.

Ifølge VGs opplysninger skal Venstre ha fått gjennomslag i skissen som partilederne i regjeringen har laget, for at staten skal dekke opptil 70 prosent av kollektivsatsingene i de store byene. Dagens andel er 50 prosent.

Økt statlig andel betyr også lavere bompenger. Grunnen til at Venstre nå nøler med å støtte den endelige pakken internt i regjeringen, skal være frykt for økt trafikk når bompengene samtidig blir satt ned, får VG opplyst av kilder i regjeringssystemet.

Høyt drama

Det har oppstått en høydramatisk situasjon i den borgerlige firepartiregjeringen etter at Frp-landsstyret søndag sa ja til en skisse til løsning på bompengekrisen.

Etter møtet bekreftet Frp-leder, finansminister Siv Jensen at Venstre ikke er med på laget, slik kilder sa til VG tidligere i dag og som TV2 i ettermiddag skal ha fått bekreftet.

TØFFE TAK I REGJERINGEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommenterer senere i kveld for første gang bompengeforhandlingene etter Frp-møtet søndag. Foto: SIMON MAINA / AFP

Forhandler for klima

VG har flere ganger i ettermiddag forsøkt å komme i kontakt med Venstre-leder Trine Skei Grande, men vi har foreløpig ikke fått svar.

Men sentrale kilder i Venstre sier til VG at skissen er et godt grunnlag, men at det ikke er godt nok.

– Vi vil forhandle videre, fordi vi mener vi i større grad må ta hensyn til klimautfordringene, sier en sentral Venstre-kilde.

Kilder i Frp hevder at skissens hovedelementer er godkjent av Frp, Høyre og KrF, men at det er Venstre som har satt seg på bakbeina, fordi de ikke er fornøyd med flere av punktene, som de mener vil svekke arbeidet med å nå klimamålene.

Erna Solberg sier til VG at hun har fått anledning av partiet til å si ja til skissen, hvis de andre partiene blir med.

Det er foreløpig stille fra KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Publisert: 18.08.19 kl. 18:13 Oppdatert: 18.08.19 kl. 18:44