Politidirektøren om ekstern evaluering av terrorsaken: – Vi gjør ikke dette for å finne syndebukker

Et eksternt utvalg skal evaluere hvordan politiet og Politiets sikkerhetstjeneste håndterte terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum.

– Vi gjør ikke dette for å finne syndebukker, men for å lære, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

Beslutningen om å sette ned et eksternt utvalg er tatt i samråd mellom Oslo politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD).

– Dette blir en evaluering av hele hendelsesforløpet. Fra tipset kom om siktede i fjor til den operative hendelsesgjennomføringen, sier Bjørnland.

BLODIG ANGREP: Mediene fikk i helgen en omvisning i Al-Noor-moskeen i Bærum, hvor det er kulehull i veggene og blodrester på teppet. Her er forteller styremedlem Irfan Mushtaq om den dramatiske hendelsen forrige lørdag. Foto: Frode Hansen

Siktet for drap og moské-angrep

Det var forrige lørdag Bærum-mannen Philip Manshaus (21) gikk til angrep på Al-Noor-moskeen. 21-åringen er siktet for terror.

Han er også siktet for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i familieboligen på Eiksmarka i Bærum. Drapet skjedde i forkant av angrepet på moskeen.

I helgen har den siktede 21-åringen gjennomført sine to første avhør med politiet. Han erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

TERRORSIKTET: Philip Manshaus med forsvarer, advokat Unni Fries, avbildet i forbindelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett tidligere denne uken. I helgen har den siktede 21-åringen vært i to avhør med politiet. Foto: Solberg, Trond

Varslet om terrorsiktet i fjor

PST mottok en bekymringsmelding angående Philip Manshaus sommeren 2018. Denne ble delt med Oslo politidistrikt, men det ble gjort få undersøkelser.

Detaljene rundt innholdet i bekymringsmeldingen, er uklart. Det samme er detaljene rundt hvordan denne ble fulgt opp.

Antiterror-sjef: – Vi klarte ikke å fange at han hadde intensjon eller kapasitet til å gjennomføre en terrorhandling

Kompetanse og integritet

Hvem som skal gjennomføre den eksterne evalueringen, er ikke avgjort. Det er heller ikke mandatet for evalueringen.

– Vi har i planvedtakene våre at vi egenevaluerer innsatsen vår. Men all den tid dette er en terrorhendelse med et potensielt stort skadepotensial, mener vi at evalueringen bør ledes av en person som ikke er i politietaten, sier Bjørnland.

Politidirektøren opplyser at de ser mot universitets- og høyskolemiljøet, og utelukker heller ikke at det kan bli hentet inn en person utenfor landets grenser.

– Det må være en faglig kompetent person med høy integritet. Foreløpig er det lite som er på plass, og først må vi få på plass mandatet for denne evalueringen, sier Bjørnland.

– Størst mulig legitimitet

Den siste uken er det blitt rettet kritikk mot PST og politiet angående tipset om Philip Manshaus i fjor sommer.

Enkelte røster har også kritisert responstiden, og ifølge Aftenposten skal det ha tatt over 15 minutter fra første nødanrop til politiet var på plass ved Al-Noor-moskeen i Bærum.

– Er det sider ved terrorsaken som POD har reagert på?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Bjørnland.

– Det at du var PST-sjef og Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo da dette tipset kom inn i fjor sommer, er det noe av grunnen til at man vil ha en ekstern evaluering?

– Det er først og fremst sakens alvor og ønske om størst mulig legitimitet rundt evalueringen som gjør at vi søker eksternt. Legitimiteten minsker i hvert fall ikke ved at vi bruker en utenfra, sier Bjørnland.

Politimester i Oslo: – Helt nødvendig

I en pressemelding fra POD søndag ettermiddag, sier politimester Beate Gangås i Oslo følgende om den eksterne evalueringen:

– Terrorangrepet i Bærum er svært alvorlig, og det er naturlig at andre enn oss selv gjennomgår alle sidene ved dette oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Jeg mener det er helt nødvendig at vi trekker ut kunnskap og erfaringer som kan benyttes i det videre arbeidet mot terror og andre alvorlige hendelser. En ekstern evaluering i tillegg til det arbeidet vi gjør internt vil styrke kunnskapen og erfaringsgrunnlaget, sier politimester i Oslo, Beate Gangås.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier i samme pressemelding at de allerede var i gang med en intern evaluering, og at det er en god løsning med en samlet evaluering.

